Apertura, bienvenida y brindis para la concesión hostelera "Las terrazas del Lauredal"

Con un gran ambiente y un día de verano que no podía ser mejor, se inauguró esta tarde Las Terrazas del Lauredal, una concesión municipal que permite que la hostelería vuelva a tener su espacio en el parque de la zona oeste.

Desde que quedó vacío el local que antaño ofrecía servicios de restauración en la zona, y que se derribó definitivamente hace unos años, en la zona se esperaba con ilusión que fraguara esta nueva concesión, que resultó fallida en ocasiones anteriores.

Los concesionarios, Paco Álvarez –que regenta también la cafetería Mevel, en la calle Gran Capitán– y su mujer, Aylín Torres, se econtraron muy arropados por amigos y clientes en la puesta de largo de un edificio que dará servicio de bar y cafetería, con espacio cubierto en gran parte acristalado y amplia zona de mesas en terraza.

Entre los que acudieron a brindar no faltó el concejal y portavoz del Gobierno, Jesús Martínez Salvador, o el expresidente de Otea en Gijón, Ricardo Álvarez.

El negocio es una concesión municipal por 20 años, con un canon de 6.000 euros anuales. El parque llevaba algo más de diez años sin servicio de hostelería.