Series
Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy
Los galardonados en los Premios Emmy 2026, que incluyen categorías de drama, comedia y miniserie, ya están al alcance de los espectadores españoles en las plataformas de contenidos digitales
El Periódico
Las series que han triunfado en los Premios Emmy 2026 se pueden ver en España a través de diferentes plataformas de streaming. Entre las grandes ganadoras están The Pitt, disponible en Max, que volvió a llevarse el premio a Mejor serie dramática; La maldición de Widow's Bay, en Apple TV+, que ganó el Emmy a Mejor comedia; y DTF St. Louis, también en Max, que consiguió el premio a Mejor miniserie.
Además, otras producciones premiadas están disponibles en plataformas como Netflix y Apple TV+. En Netflix se pueden encontrar series como The Beast in Me y Beef, mientras que Apple TV+ ofrece títulos premiados como Pluribus, The Studio y Severance. Por su parte, Hacks, otra de las series destacadas de los Emmy, se puede ver en Max.
A continuación, una lista de las 10 series principales, sus premios y dónde verlas.
The Pitt — Mejor serie dramática — HBO Max
La maldición de Widow’s Bay — Mejor serie de comedia — Apple TV+
DTF St. Louis — Mejor miniserie — HBO Max
Pluribus — Mejor actriz dramática para Rhea Seehorn — Apple TV+
Hacks — Mejor actriz de comedia para Jean Smart — HBO Max
The Beast in Me — Mejor actor en miniserie para Matthew Rhys — Netflix
Slow Horses — Mejor dirección en drama — Apple TV+
The Diplomat (La diplomática) — Mejor actriz secundaria en drama para Allison Janney — Netflix
Task — Mejor actor secundario en drama para Tom Pelphrey — HBO Max
South Park — Mejor programa de animación — Paramount+ / Comedy Central
Fuente: El Periódico
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