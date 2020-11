La última película de Pedro Almodóvar, "La voz humana", inaugurará el próximo 10 de noviembre la decimotercera edición del festival internacional de mediometrajes de Valencia, La Cabina, que se celebrará hasta el 20 de noviembre.

Esta decimotercera edición acogerá cuatro estrenos mundiales ("Domicílio Incerto", "Revelaciones", "Mords-Les" y "Wanderers"), tres estrenos europeos ("The Whitering", "Hot Summer" y "48 Shaot Im Abba") y 15 estrenos nacionales (entre ellos, "An Aarabian Night", "My World in Yours", "Destiniy Deluxe", "One and Thousand Nights", "Lychen 92", "Masel Tov Cocktail" y "Rouler".

El acto inaugural del festival tendrá lugar en el Teatro Talía, que se suma este año como sede del festival, con la proyección del recién estrenado mediometraje de Pedro Almodóvar, a quien se entregará el Premi Clar de Llums del vicerrectorado de Cultura de la Universitat de Valencia en homenaje a su trayectoria.

Producida por El Deseo, "La voz humana" es una historia protagonizada por la actriz Tilda Swinton de treinta minutos de duración que constituye una lección moral sobre el deseo, y en la que se muestra que el riesgo es parte esencial en la aventura de vivir y de amar, según han indicado fuentes de la organización.

Otra de las nuevas sedes de este año es el Jardí Botànic de la Universitat de Valencia, que albergará la gala de clausura el 20 de noviembre con la lectura del palmarés y entrega de trofeos, y con una de las secciones más populares de La Cabina: Visuals, en la que música y visuales se unen, a cargo de la banda Capricornio Uno.

Además, el festival ofrece abierto al público y en colaboración con el máster en comunicación de moda de Barreira A+D y La Mutant, una nueva jornada dedicada a los 'Fashion Films', que se han convertido en herramientas audiovisuales esenciales para la comunicación en moda.

Asimismo, unidos al Centro Sperimentale i Cinematografia di Italia, y en el marco de su Escuela Superior de Cine en València, ofrecen por segundo año consecutivo el Premio Barreira a mejor guión en la sección Amalgama de La Cabina, dotado con una beca para el taller de escritura que el cineasta Pablo Berger impartirá en Valencia.

En la presentación de la edición se ha dado a conocer el trofeo que la artesana de la cerámica Eugenia Boscá ha creado para La Cabina, inspirado en el mediometraje de Antonio Mercero que da nombre al festival.