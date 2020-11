Los actores malagueños Antonio de la Torre y Belén Cuesta llevarán la bandera española en los Oscar. La Academia de Cine acaba de decidir que 'La trinchera infinita', la historia de un topo de la Guerra Civil, será el título que representará a nuestro país en los premios de Hollywood. La cinta de Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, con el título (literal) en inglés 'The endless trench', le ha ganado la partida a 'El hoyo', de Galder Gaztelu-Urrutia, y 'O que arde', de Oliver Laxe, las otros filmes preseleccionados por la institución.

"Estoy muy contento. Son unos tiempos extraños y más que nunca el ser humano necesita contarse historias y compartirse, aún con la distancia social. Y 'La trinchera infinita' nos cuenta cómo el ser humano sobrevive en el más terrible de los encierros", ha comentado De la Torre a La Opinión de Málaga tras conocerse la designación del filme.

Recordemos que los autores de 'La trinchera infinita' comentaron en principio que se inspiraron en la peripecia de Manuel Cortés Quero, El Topo de Mijas, el último alcalde republicano de la localidad, que se escondió durante 30 años en su casa para evitar las represalias del franquismo. La familia de Cortés Quero se opuso frontalmente al proyecto (años antes sí respaldaron el documental '30 años de oscuridad', de la misma productora que el filme vasco, La Claqueta), y los realizadores terminaron contando la historia de un topo ficticio, epítome de todos los que huyeron bajo tierra del franquismo; personas que se sometieron a un confinamiento muy diferente al que está marcando este 2020.

Se trata de un proyecto especialmente mimado por Antonio de la Torre, conocido por su compromiso con la izquierda. "El fantasma del odio está siempre presente, como vemos con determinadas opciones políticas", aseguró durante la promoción del filme el ganador del Goya a mejor actor por 'Azuloscurocasinegro' (2006) y 'El reino' (2007). Además, 'La trinchera infinita' le sirvió al intérpreta para "reconectar mucho" con sus antepasados: Uno va teniendo una edad y no me quedan antepasados y gracias a este trabajo he recordado cómo hablaba mi madre, mi abuelo".

Para Belén Cuesta el filme de Arregi, Garaño y Goenaga (que, recordemos, ya representaron a España en los Oscar con su primer filme conjunto, 'Loreak') supuso el Goya a la Mejor Actriz Protagonista y otra satisfacción, dar a conocer la historia de los topos: "Se critica al cine español por ser guerracivilista; ¡no estoy de acuerdo! Esta es una película nuestra, es fundamental y de justicia que se conozca quiénes fueron estas personas, ellos y ellas, que fueron tan víctimas como los que se escondieron: fueron madres sin poder decirlo, eran viudas y casadas, vivían dos vidas. Eran heroínas. Rosa evoluciona fuera, pero entre sus cuatro paredes sigue anclada en el año 36", aseguró en una entrevista con 'Telva'.

La lista de nominaciones a los Oscar se dará a conocer en marzo (la entrega de los galardones será el 25 de abril), pero antes la película de los directores vascos tendrá que pasar diversas cribas a lo largo de los próximos meses.