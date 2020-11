El nuevo montaje de 'El Padrino: parte III' (1990) realizado por Francis Ford Coppola para celebrar el 30 aniversario de la película original se estrenará en salas de cine en España el próximo 4 de diciembre, ha informado hoy la distribuidora Paramount Pictures.

Para esta nueva versión, titulada 'El Padrino, Epílogo: La muerte de Michael Corleone', Coppola ha creado un nuevo principio y final, ha rehecho algunas escenas, planos y partes musicales además de restaurar la imagen y el sonido.

El propio director ha explicado que se trata de "una conclusión más apropiada" para la trilogía.

Al Pacino interpretó por última vez a Michael Corleone en esta entrega de 'El padrino' en la que el emblemático mafioso trataba, una vez más y con escaso éxito, de liberar a su familia de los peligros de la vida criminal.

Diane Keaton es Kay, la esposa de Michael Corleone, y Sofia Coppola se ocupó del personaje de Mary, la hija de ambos.

Aunque se considera que no alcanzó la maestría de las dos primeras películas de la saga, 'El Padrino: parte III' logró siete nominaciones al Óscar, incluidas las de mejor película y mejor director.

No es la primera vez que Coppola ofrece al público una mirada alternativa a alguna de sus películas, ya que, por ejemplo, en 2001 presentó una versión nueva y extendida de su clásico bélico 'Apocalypse Now' (1979) bajo el título en esa ocasión de 'Apocaypse Now Redux'.