La actriz Michelle Williams encarnará a Peggy Lee en una película que repasará la vida de una de las cantantes melódicas y de jazz más influyentes en la cultura pop del siglo XX.

Según una exclusiva del diario especializado Deadline, Williams se pondrá a las órdenes del director Todd Haynes, quien ya retrató la vida de otros artistas como Bob Dylan en 'I'm Not There' (2007) o el ambiente del glam-rock de David Bowie, Iggy Pop y Lou Reed en 'Velvet Goldmine' (1998).

Este 'biopic' era un proyecto que existía desde hace años en los estudios de Fox bajo el título de 'Fever' pero quedó paralizado tras la venta a Disney. Entonces, Reese Witherspoon era la elegida para dar vida a Lee.

Ahora, una vez que se ha recuperado con una nueva protagonista, la cantante Billie Eilish y su madre estarían interesadas en participar como productoras, indicó Deadline.

Eilish ha citado a Lee en numerosas entrevistas como una de sus influencias clásicas, junto a Etta James y Frank Sinatra.

El gran público reconocerá a Lee por su versión del clásico 'Fever', que se convirtió en un éxito inmediato en 1958 y perdura hasta la actualidad.

La cantante, nacida en 1920 con el nombre de Norma Deloris Egstrom, fue una de las intérpretes más destacadas en la cultura popular del siglo XX desde que obtuvo su primer número uno en listas con 'Somebody Else Is Taking My Place', cuando tenía 22 años.

Durante su carrera musical difuminó las fronteras entre el pop y el jazz, participó en clásicos de Disney como 'Lady and the Tramp' y llegó a estar nominada al Óscar por 'Pete Kelly's Blues'. Murió en 2002 con 81 años.