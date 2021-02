Rupert Grint saltó a la fama gracias a su papel de Ron Weasley en Harry Potter. El actor fue uno de los principales protagonistas de las ocho películas y es uno de los rostros más queridos por los fans de la franquicia... al menos hasta ahora. Y es que recientemente ha confesado que solo ha visto tres de ellas.

"Probablemente he visto las tres primeras en los estrenos, pero después de eso dejé de verlas. Pero ahora que tengo una hija, probablemente tendré que verlas con ella", confesó el actor en una entrevista con Variety.

El intérprete se refiere a Harry Potter y la piedra filosofal (2001), Harry Potter y la cámara secreta (2002) y Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), primeras tres cintas de la saga.

En la entrevista también habló sobre la serie de Harry Potter que está desarrollando HBO dejando claro que no formará parte del proyecto. "Sería extraño si fuera una especie de continuación. Me siento bastante protector con ese personaje. Incluso cuando vi las obras de teatro fue una experiencia muy extraña", confesó.

La franquicia encabezada por Daniel Radcliffe y Emma Watson finalizó en 2011 con Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2. Sin embargo, el universo creado por J.K. Rowling continúa vivo en la gran pantalla gracias a la saga Animales Fantásticos, que actualmente está rodando su tercera entrega.

Tras el final de la saga, Grint participó en títulos como Perdidos en la nieve, CBGB o The Necessary Death of Charlie Countryman. Dio vida a Charlie Cavendish en la serie Snatch y recientemente ha trabajado en la serie de terror de Apple TV+ Servant.