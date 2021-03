Respetando al máximo las medidas de seguridad contra la COVID-19, la alfombra roja de los Premios Feroz reúne a los rostros más importantes del cine español. Conocidos como el preámbulo de los Premios Goya que se entregarán el próximo 6 de marzo en el Teatro Soho de Málaga, el Teatro Coliseum de Madrid situado en plena Gran Vía madrileña se convirtió en un verdadero desfile de moda con las actrices y actores españoles como protagonistas.

Patricia López Arnáiz ha sido una de las primeras en llegar a los premios Feroz nominada como mejor actriz protagonista por su trabajo en 'Ane', categoría en la que compite con actrices de la talla de Amaia Aberasturri, Andrea Fandos, Kiti Mánver y Candela Peña. Por su parte Carmen Machi, nominada por su interpretación en '30 monedas', apostó por un vestido largo en color negro de corte asimétrico y gran abertura delantera.

Apostando por el rojo, Macarena Gómez acudió a la cita como nominada por su interpretación en '30 monedas', la ficción de Álex de la Iglesia de HBO que se postulaba como una de las grandes favoritas de la noche. A pesar de su exitosa carrera profesional como actriz, esta es la primera vez que Macarena accedía a este galardón.La actriz de 'La que se avecina' ha elegido para la ocasión un vestido de su diseñadora favorita, Teresa Helbig, con bordado en chenilla y microcristales de inspiración china en el cuerpo.

También apostando por el rojo y con un esccote de vértigo, Eva Ugarte posó en la alfombra roja como actriz de 'Mira lo que has hecho', ficción de Movistar+ que aspiraba al premio de mejor serie de comedia.

Candela Peña, nominada por su interpretación en 'La boda de Rosa', eligió para la ocasión un minivestido de Jorge Redondo en tonos azules con un gran lazo en uno de los hombros y mascarilla a juego. También como parte del reparto de la misma película, Nathalie Poza lució un traje de Pedro del Hierro con zapatos de Jimmy Choo y maquillaje de Dior.

Como presentadora de la gala, Pilar Castro apostó por la siempre correcta combinación del blanco y negro con un vestido ajustado con cola dejando el protagonismo del look a la parte superior abullonada en color blanco.

Una de las más elegantes de la noche fue Elena Sánchez, que como parte de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, es una habitual en este tipo de premios. Para la ocasión Elena eligió un espectacular vestido en rosa palo de Yolancris que combinó a la perfección con joyas de Rabat.

Con un original vestido en color negro con escote a pico y lazada al cuello, Megan Montaner acudió a la gala nominada por su interpretación de Elena en '30 monedas' en la que comparte escenas con otros nominados de la noche como Eduard Fernández.

También de negro, pero con la versión en corto, Paula Usero eligió para la ocasión un vestido de manga larga y cuello estilo gorguera de Encinar que combinó con unas originales medias de rejilla abiertas en la parte de los dedos con zapatos y bolso de Jimmy Choo.

A lo largo de la noche también pudimos ver a algunas invitadas que no dudaron en dar la nota con su look elegido como fue el caso de la youtuber Esty Quesasda, la cómica ha lucido un look que ella misma denomina 'muerta victoriana'.