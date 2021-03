Jorge Acebo Canedo ha tardado casi diez años en sacar adelante su ópera prima, 'Occidente', y lo ha hecho gracias a la implicación determinante de sus actores, Francesc Garrido, Paula Bertolín y Mario Gas, que construyen con él un relato complejo, que invita a pensar, y que no deja un instante de sosiego.

'Occidente' es una película difícil. Habla de grandes conceptos y, a la vez, es una historia romántica y pesimista, aunque con "una mirada más allá", explica el director en una entrevista con Efe hoy en Madrid. "Una mirada radical sobre en qué hemos acabado convirtiendo este mundo, Occidente", interviene en la conversación con Efe Francesc Garrido, casi como provocación y advertencia, porque 'Occidente', dice, no es una película al uso.

Situada en un tiempo ignoto en el que nadie recuerda el pasado, los personajes viven en un mundo donde no existe el arte aunque lo intentan recuperar a toda costa: sobre todo, las imágenes de una cultura perdida. La circunstancia es gris, y el ambiente, chatarra y suciedad, un lugar donde las fábricas emiten humo día y noche y la industria lo invade todo.

Acebo señala que, en parte, es la historia de un hombre y una mujer que creen en la libertad, pero también es una brújula, con un guión que monta frases de Nietzche sobre imágenes, y que funciona.

Para Bertolín, 'Occidente' está hecha para personas "a las que les guste replantearse las cosas, que no quieran ver un producto fácil, masticado, para reír o llorar".

"Personas que en su día a día se cuestionen nuestra estructura social, el capitalismo, las verdades absolutas de Occidente. Que se cuestionen la vida, la educación, la religión, el feminismo. Y dispuestos a replantearse cosas", resume la actriz.

La película fue un deseo personal del director que nació en 2007, justo cuando supo que iba a ser padre. "Y decido hacer una película para dejársela a mi hijo. No para el niño que es ahora, sino para el adulto que será".

Así, se trata de una película contada "desde un lugar muy personal", cine "independiente de verdad" construido desde la nada.

Acebo (León, 1975) se reconoce "cinéfilo" desde pequeño, y Garrido (Barcelona, 1969) recuerda que el único cine clásico que podía ver en su infancia era el que programaba José Luis Garci en TVE. "Hoy hay una incultura generalizada sobre el pasado que es grave, porque nos va la vida", argumenta Acebes, convencido de que "sin esos mimbres, veremos cómo se construye el mundo".

Además, contiene significantes duros, como muerte, humillación, libertad, que la película pone en situación de 'repensar'. "Necesito que la palabra sea dicha y ponerla sólo en relación con la imagen, darles su verdadero significado, o se hará un agujero y por ahí se colarán", dice Acebo, a lo que Garrigues abunda que eso sólo se logrará "teniendo conciencia".

"Si tienes conciencia de lo que hay alrededor no dices muerte, ni libertad, gratuitamente. Ahora, si no la hay... Creo que hay que tener conciencia social; ahí -reflexiona- las palabras toman otra importancia. Estamos en un punto en el que no sabemos si hay retorno".

La cinta, que se estrena este viernes, debería haberse estrenado en 2020, pero al año "se le ha hecho 'ctrl Z'", (la clave de borrado del ordenador), dice Acebo, que califica de "milagro" su estreno escalonado en las principales capitales de provincia.

Garrido se enamoró del guion desde el principio. Era 2012, no entendía muchas de las cosas que ponía el guion, pero "intuía" cosas que le maravillaban. "Encaja perfecto en mi naturaleza", explica el protagonista de "La adopción" (2016) y de la serie "Sé quién eres" (2017). "Como actores estamos abocados a trabajar en cualquier cosa, pero muchos aspiramos a modelar el barro", dice Garrido, y Bertolín está de acuerdo.

Paula cuenta a Efe que se tuvo que "deconstruir" para hacer 'Occidente', trabajar pensando no en su papel, sino en "un todo".

Su personaje sufre constantes humillaciones, "Gloria refleja el estado de la mujer en un sistema patriarcal. Empieza sumisa -explica- pero poco a poco, se va desprendiendo de la voz del hombre para ser la superviviente".