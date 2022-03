En la gala de los Premios Goya no solo es importante llevarse la estatuilla. Situarse entre los mejor vestidos también tiene premio. Actores y actrices se esmeran por elegir ese look que dará qué hablar por su elegancia, sencillez o extravagancia . El negro, el blanco, las transparencias, las piedras y los volúmenes triunfaron. La cálida noche, además, ha ayudado a que los invitados posaran con gusto y se gustaran. Como era de esperar Penélope Cruz ha dejado al público boquiabierto con un espectacular diseño blanco con incrustaciones y el pelo semirrecogido. Sensación que el público repitió con Cate Blanchet con un espectacular Armani de color champán con flecos de pedrería que le daban mucho movimiento. Pero si ellas estaban guapas, ni qué decir Nieves Álvarez con un vestido blanco de Stéphane Rolland HC.

Aitana Sánchez-Gijón ha sorprendido con un vestido 'custom made' de Roberto Diz con joyas de Cartier. Almudena Amor ha apostado por Valentino, Ángela Molina y Verónica Echegui - que parecía una diosa griega- ha optado por Dior. Emma Suárez iba vestida de Teresa Helbig y Carmen Machi con un diseño exclusivo de Redondo Brand en el que, sobre vestido entallado negro, destacaba una capa de raso color berenjena. Impresionante Juana Acosta con un Oscar de la Renta azul marino e increíbles joyas de Cartier. Ana Milán ha apostado por un vestido de Alicia Rueda, Bárbara Lennie por un total look de Gucci, Belén Cuesta -con un nuevo y favorecedor corte de pelo- por Carolina Herrera y Belén Rueda por un vestido de Valenzuela Atelier. Luz Casal se decantó por un Teresa Helbig y Mabel Lozano por una esmoquin de Mirto.

Belén López ha deslumbrado con su traje de Manuel Zerpa. Blanca Portillo ha lucido en la alfombra roja de los Goya un vestido rojo con lentejuelas de Redondo Brand y Blanca Romero un apretadísimo vestido negro de lentejuelas de Virginia Abzueta. Petra Martínez ha apostado por un sencillo traje chaqueta verde oliva de Atelier Tresele. Muy guapas iban, de blanco también, Marta Nieto con un vestido de Giambattista Valli y Michelle Jenner de Carolina Herrera. La alicantina y chica Almodóvar Milena Smit no ha pasado desapercibida en absoluto gracias a su vestido de Balmain hecho a medida. Mina El Hammani ha confiado en Fendi y Najwa Nimri ha llevado un total look de Givenchy. Carolina Yuste ha sorprendido con un voluminoso vestido azul cielo. La valenciana Paula Usero viste un look negro de Reguillo y otro valenciano, Hanibal Laguna, ha sido el elegido para vestir a Sonia Almarcha.

Los más elegantes

Javier Bardem ha elegido un elegante Ermenegildo Zegna que contrastaba con el look de Gucci de Paco León, el total look de Dolce&Gabbana de Álvaro Cervantes, el traje custom de su firma Late Checkout de C. Tangana, el esmoquin de Paco Varela de Álvaro Morte, y el costura a medida de Atelier de Bodas de Antonio Orozco, que ha acudido con su hijo

Mariano Barroso se ha lucido con un esmoquin de Sergio Tajuelo Fields y Luis Zahera con otro de Lander Urquijo. Dani de la Torre viste de Mirto, Eduard Fernández y Luis Tosar de Armani, Eduardo Casanova de Mans Concept -llevaba una enorme lazada en la parte posterior-, Guillermo Montesinos de Francis Montesinos y Jaime Lorente de Armani. Javier Gutiérrez ha elegido para esta noche un traje de Pedro del Hierro, Jorge Motos un conjunto futurista de Palomo Spain y Juan Diego Botto un Dior.

Macarena Gómez y Aldo Comas recordaron a la fallecida Verónica Forqué. La pareja lució americanas con mensajes en la parte trasera. En uno se podía leer: 'Verónica eterna y mágica' y en el otro 'Viva la Forqué'.

La vicepresidenta el Consell Mónica Oltra confió su estilismo a la firma valenciana Savage. Rosana Pastor sorprendió por su mantón.

En la alfombra, Bardem esperó a que mujer llegara, lo hizo junto a Almodóvar, para cogerle de la mano, animarla y posar con ella. La pareja, algo inusual, se dedicó gestos de cariño