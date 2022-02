50 aniversario de 'El Padrino': diccionario de la familia Corleone de la A a la Z

‘El Padrino’ regresa este viernes a los cines, en versión restaurada, para conmemorar el 50º aniversario de su estreno en 1972. Monumental crónica de la familia mafiosa Corleone, la película de Francis Ford Coppola sigue siendo considerada en numerosos ránkings como una de las mejores de la historia, dando pie a otras dos entregas más en 1974 y 1990, la primera de las cuales ostenta un estatus más mítico si cabe que la original.

Inspirada en la novela homónima de Mario Puzo, ‘El Padrino’ tuvo un proceso de producción tortuoso, como otras tantas obras maestras, pero acabó siendo un éxito formidable en todos los sentidos: costó solo 5,3 millones de euros y recaudó más de 215 en todo el mundo, ganó tres Oscar (entre ellos el de mejor película) y recibió el aplauso general de la crítica. Un hito que, unido al posterior éxito de títulos como 'Tiburón' o 'La guerra de las galaxias', consagraría a la generación de directores –Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas– que configurarían el llamado Nuevo Hollywood de los años 70.

Coincidiendo con los 50 años de 'El Padrino', repasamos aquí toda la saga cinematográfica de los Corleone, historia viva del cine, a través de sus nombres y conceptos clave:

A- Apollonia

Michael Corleone (Al Pacino) quedaba prendado de la joven Apollonia (Simonetta Stefanelli) durante su exilio en la Sicilia rural tras haber asesinado a tiros al ‘Turco’ Sollozzo en el restaurante Louis del Bronx. Tanto fue el arrebato que Michael la pidió en matrimonio, pero su felicidad fue fugaz: el clan Sollozzo se cobró venganza colocando un explosivo mortal en el coche que conducía Apollonia.

B- Brando, Marlon

El actor se encontraba en un punto muy bajo de su carrera. Los estudios no lo querían, pero se empeñó en ser Don Vito Corleone. Pasó una prueba en la que él mismo se maquilló con betún, gomina y pañuelos de papel en la boca para hacer más prominentes los carrillos. El resultado sería magistral. Conquistaría el Oscar por su trabajo, pero rechazaría el premio.

C- Coppola, Francis Ford

Los ejecutivos de Paramount no se fiaban de él. Antes habían probado con Peter Yates, Costa-Gavras, Richard Brooks, Sidney J. Furie y Arthur Penn, pero todos declinaron. No con mucha convicción, aprobaron finalmente la elección del joven e ‘independiente’ Coppola, quien aportó muchas y buenas sugerencias al guion. No fue fácil, pero dio en la diana.

D- De Niro, Robert

Si Al Pacino iba a ser el nuevo padrino al finalizar el primer filme, el otro gran nombre de su generación, De Niro, iba a encarnar a Vito en la edad joven en la segunda parte. Otro que vio su carrera catapultada tras dar vida al personaje en los primeros días del crimen organizado en Nueva York. Con Scorsese ha representado un modelo distinto de gánster.

E- Evans, Robert

Productor joven y emprendedor, se enfrentó a los ejecutivos más conservadores de Paramount, les convenció de que un filme sobre la Mafia podía triunfar y estuvo siempre al lado de Coppola y Brando, aunque con el primero mantuvo diferencias en la fase de montaje. Le dio un aire nuevo al cine norteamericano con ‘El Padrino’, ‘Chinatown’ y ‘Marathon man’.

F- Familia

Para Mario Puzo y Coppola, el retrato de la familia era uno de los ejes de la historia: el impulsivo Sonny (James Caan), el frágil Fredo (John Cazale, el personaje más trágico de la saga), la maltratada Connie (Talia Shire) y el inicialmente inexperto Michael (Pacino), junto al ‘consigliere’ Tom Hagen (Robert Duvall), el que es un hijo más para Don Vito.

G- García, Andy

Encarna a Vincent Mancini en ‘El Padrino III’. Es el hijo no reconocido de Sonny, fruto de las relaciones del hijo mayor de Don Vito con una de sus amantes. Se convierte en el hombre de confianza de Michael, su reflejo y en quien deposita el legado de su estirpe. García había sido todo lo contrario, un federal, en ‘Los intocables de Eliot Ness’, de De Palma.

H- Habana, La

La segunda parte de ‘El Padrino’ relata en estricto directo la caída del régimen de Batista la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero de 1959, tras la entrada de las tropas rebeldes en La Habana. Allí se encontraban Michael Corleone y el gánster judío Hyman Roth (Lee Strasberg) intentando hacer lucrativos negocios hoteleros en Cuba con otros inversionistas norteamericanos.

I- Italy, Little

Está en el centro neurálgico de Manhattan, entre Chinatown, el Soho y el Bowery. La poblaron durante la primera mitad del siglo XX los inmigrantes italianos. Coppola convirtió la fiesta popular del barrio, San Genaro, en escenario de dos matanzas, la de Don Fanucci a Manos del joven Vito en ‘El Padrino II’ y la de Joey Zasa por Vincent Corleone en ‘El Padrino III’.

J- Juegos (Video)

Además de la base madre literaria y la trilogía cinematografíca, el universo de ‘El Padrino’ cuenta también con interesantes propuestas en forma de videojuego, la más potente de las cuales es ‘The Godfather’: the game’. Publicado en 2006 por Electronic Arts (EA) para todas las plataformas, contaba con las voces de Marlon Brando, James Caan o Robert Duvall, aunque a Coppola jamás le gustó el resultado.

K- Keaton, Diane

Durante años estuvo asociada a su personaje en la saga de los Corleone, el de Kay Adams, la esposa de Michael, y a las películas con Woody Allen. En los filmes de ‘El Padrino’ aportó la serenidad objetiva de quien no pertenece al clan, aunque con ambigüedad: se queja de lo que hace su marido, pero vive muy bien gracias a los negocios criminales de este.

L- Liga de los derechos civiles italoamericanos

Tan pomposo nombre era el de la organización presidida por Joe Colombo, jefe de una de las cinco familias mafiosas de Nueva York. Acordaron con Paramount que en el filme nunca se escucharían las palabras Mafia o Cosa Nostra. Al parecer, el estudio lo aceptó después de haber sufrido varias amenazas de bomba y espionaje a algunos de sus directivos.

M- Música

Uno de los elementos icónicos de ‘El Padrino’ es la banda sonora de Nino Rota, en concreto su tema principal y su tema de amor, pura historia de la música para películas. Rota, sin embargo, no pudo ganar el Oscar, ya que en el citado tema de amor adaptaba una pieza previa suya para la película ‘Fortunella’, de Fellini. La estatuilla se la acabaría llevando, junto a Carmine Coppola, padre de Francis Ford, por ‘El Padrino II’.

N- Novelas

‘El Padrino’ se basa en la monumental novela escrita en 1969 por Mario Puzo (Nueva York, 1920-1999). Fue el primer gran éxito de su carrera, pues sus novelas previas, pese a las buenas críticas, fueron fiascos de ventas. El escritor publicaría tres obras más vinculadas al universo mafioso: ‘El siciliano’ (1984), ‘El último don’ (1996) y ‘Omertà’ (2000), esta última a título póstumo.

O- Oscars

La primera entrega estuvo nominada a 11 estatuillas y ganó tres: mejor película, actor (Marlon Brando) y guion adaptado. La segunda también optaba a 11 Oscars y se llevó siete: mejor película, dirección, actor de reparto (Robert De Niro), guion adaptado, banda sonora y dirección artísticas. La tercera y última obtuvo siete candidaturas, pero se marchó de vacío.

P- Pacino, Al

Robert Evans tenía varias opciones para el papel de Michael, el hijo pequeño que acaba ejerciendo la violencia y convirtiéndose en el nuevo padrino. Evans pensó en Robert Redford, Warren Beatty, Ryan O’Neal, Jack Nicholson y Alain Delon. Pero Coppola quería a Pacino. Fue el inicio de una carrera meteórica, con títulos como ‘Serpico’ y ‘Tarde de perros’.

R- Roth, Hyman

Puzo se basó en Meyer Lansky, una de las figuras clave de la Mafia, para el personaje del gánster judío Hyman Roth. En ‘El Padrino II’ planea acabar con el imperio de los Corleone, pero es asesinado en el aeropuerto en una escena que recuerda a la muerte de Lee Harvey Oswald a manos de Jack Ruby. Lo interpreta Lee Strasberg, creador del Actor’s Studio.

S- Sánchez, Francisco

La voz rasposa, como en susurro, de Marlon Brando como Don Vito Corleone tuvo formidable respuesta en su doblaje al castellano, realizado por Francisco Sánchez, un histórico de infinita carrera que antes había puesto voz a Cary Grant, Gary Cooper o Charles Boyer. En 2008, la película sería redoblada para su edición restaurada, esta vez con la voz de Miguel Ángel Jenner como el viejo Corleone.

T- Trilogía

Solo hubo de esperar dos años entre el estreno de ‘El Padrino’ (1972) y ‘El Padrino II’ (1974). Pero para que la historia de los Corleone acabara siendo la trilogía que es hoy la espera se alargó a los 16 años (1990). Ni Coppola ni Puzo parecían demasiado interesados en una tercera entrega, y solo la presión machacante de Paramount Pictures durante años acabó por convencerles.

U- Utopía

Eso, y no otra cosa, es la posibilidad de que haya una cuarta entrega de ‘El Padrino’ con VIncent Corleone (Andy García) como personaje central. Y no será porque durante estos años no haya habido rumores, alimentados por la propia Paramount, que a finales del 2020, con ocasión del estreno del nuevo y definitivo montaje de ‘El Padrino III’, afirmara en un comunicado: “La fuerza de su legado hace que sea una posibilidad si aparece la historia adecuada”.

V- Vaticano

En la tercera entrega de ‘El Padrino’, Michael Corleone buscará la redención a través de la Iglesia y en su viaje a la honorabilidad se acabará zambullendo en las tramas más oscuras, y reales, del mundo vaticano de principios de los años 80, incluidos el asesinato del Papa Juan Pablo I y escándalo financiero del Instituto para las Obras de Religión y el Banco Ambrosiano.

W- Willis, Gordon

Este extraordinario director de fotografía –quien, como Keaton, también trabajó mucho con Woody Allen– se arrogaba la paternidad del tipo de iluminación en la secuencia capital del inicio, cuando Vito conversa con uno de sus ‘súbditos’ y los vemos en sombras. Otro trabajo impresionante es la recreación del Nueva York de los años 20 en ‘El Padrino II’.

Z- Zasa, Joey

El gran rival de Michael Corleone en la última entrega de la trilogía, un mafioso adaptado a los nuevos tiempos; el personaje fusiona tres figuras reales del gansterismo neoyorquino. Es también quien organiza una matanza de dones de la que Michael escapa. Refinado y cruel, le da vida Joe Mantegna, en aquella época actor predilecto de David Mamet.