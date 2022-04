Entre comilonas y procesiones, viajes y excursiones... siempre quedará un momento para relajarse en estos días de asueto y acudir al cine o sentarse sofá y manta en ristre para disfrutar de una buena película.

Aunque la Semana Santa parece corta, estos días de vacaciones dan para mucho, así que te proponemos los mejores estrenos de cine para la semana del 8 de abril. Todos ellos se estrenan el mismo días, el 13 de abril. Relájate y disfruta.

'Contando ovejas'

En esta película española dirigida por José Corral Llorente se cuenta la historia de Ernesto, un chico solitario e infravalorado por la gente que le rodea, especialmente por su vecino Leandro, un peligroso traficante de droga. Todo cambiará con la aparición de tres peculiares compañeros de piso que tratarán que recupere la autoestima perdida y haga realidad todos sus sueños, sin importar ni los medios ni las consecuencias.

'El juego de las llaves'

El filme, protagonizado por caras conocidas como Miren Ibarguren o María Castro, entre otros, narra el dilema de Laura, que lleva muchos años con su pareja y se empieza a plantear la vida. Sergio y Siena se cruzan en sus vidas. Sergio es un excompañero de instituto y Siena, su novia millenial que llega para revolucionar las vidas de todos. Laura, Raquel y Cris, íntimas amigas desde hace años, convencen a sus respectivos maridos para jugar a un juego que les propone Siena: el juego de las llaves. El juego consiste en que todos ponen sus llaves en un cuenco. Al azar, cada uno escoge unas llaves y este debe ir a pasar la noche con el dueño o la dueña de las llaves. Ese juego revolucionará al grupo de amigos y sus vidas.

'La ciudad perdida'

El filme de Hollywood reúne a rostros como Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe y Brad Pitt en torno a la carrera literaria de la brillante y algo huraña escritora de novelas Loretta Sage (Sandra Bullock), Su vida ha girado en torno a las novelas románticas de aventuras que, ambientadas en lugares exóticos, protagoniza un atractivo galán cuya imagen aparece reproducida en todas las portadas, y que en la vida real corresponde a Alan (Channing Tatum), un modelo que ha centrado su carrera en personificar al novelesco aventurero. Durante una gira para promocionar su nuevo libro junto a Alan, Loretta es raptada por un excéntrico multimillonario (Daniel Radcliffe), con la intención de que la autora le guíe hasta el tesoro de la antigua ciudad perdida sobre el que gira su último relato.

'Ambulande. Plan de huida'

Esta película estadounidense de acción cuenta la historia del veterano Will Sharp, que en un acto desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, recurre a la única persona que sabe que no debería, su hermano adoptivo Danny. Danny le ofrece participar en un robo a un banco, el más grande en la historia de la ciudad. Will no puede decir que no. Cuando su intento de escape sale mal, los hermanos secuestran una ambulancia con un policía herido y una paramédica.

'X'

En 1979, un grupo de jóvenes cineastas se propusieron hacer una película para adultos en la zona rural de Texas, pero cuando sus anfitriones solitarios y ancianos los atrapan en el acto, el elenco pronto se encuentra en una lucha desesperada por sus vidas.