Hugo Silva: "Ahora un seductor es un inadaptado social"

Después de unos años enlazando proyectos en la ficción televisiva (de 'El ministerio del tiempo' a 'Nasdrovia', pasando por 'La cocinera de Castamar' y la vuelta de 'Los hombres de Paco'), el actor Hugo Silva (Madrid, 1977) regresa a los cines con 'Un novio para mi mujer', una película en la que interpreta a un seductor venido a menos, de nombre Cuervo Flores, que será reclutado para enamorar al personaje que encarna Belén Cuesta y que se separe de su marido. Con una imagen casi sacada de la película 'Náufrago', con el pelo largo y barba poblada, representa la antítesis del concepto de galán arquetípico, explotando todas las posibilidades cómicas implícitas en un registro que domina a la perfección.

¿Cree que todavía existe la figura del seductor o que ya está un poco caduca?

Antes se la relacionaba con el éxito, la belleza, y en esta película es justamente lo contrario. Por eso me gustó tanto el personaje, porque demuestra que esa figura está desfasada, que ya no tiene sentido dentro de una sociedad que está en perpetua búsqueda de unos nuevos cánones y nuevas fórmulas que ya no son las de antes. Ahora, un seductor es prácticamente un inadaptado social.

¿Ha sufrido usted también esa transformación a lo largo de su carrera? Porque en sus inicios fue etiquetado como uno de los ‘guapos oficiales’ del cine español

Creo que la industria, más que etiquetarte, te coloca en un rol, que tú puedes aceptar o no. Cuando yo era joven la precisión social era más fuerte. Ahora todo se va relajando, y yo ya no tengo treinta años. Me vería ridículo haciendo los papeles que interpretaba en mi juventud. Y también la industria ha cambiado, también busca una serie de referentes diferentes acordes a los cambios que se han producido en la calle.

La comedia ha sido muy importante en su carrera. ¿Otro encasillamiento o se siente realmente cómoda en ella?

Echando la vista atrás, creo que aprendí mucho en 'Los hombres de Paco', con Paco Tous, Pepón Nieto y Juan Diego y que esa experiencia fue determinante en mi carrera. Pero ha surgido de manera natural, me siento cómodo en ella, e incluso la llevo a personajes que en principio son serios, como ocurría en 'El ministerio del tiempo'. La comedia es ritmo y punto de vista, y yo soy muy expresivo ante las cosas que ocurren a mi alrededor, aunque intento que no se me note. Y esa capacidad de reacción, la he integrado a la comedia.

Usted alcanzó el éxito en la pequeña pantalla gracias a series como 'Al salir de clase' y más tarde 'Los hombres de Paco'. Las audiencias en aquel momento eran impresionantes. Ha cambiado todo en muy poco tiempo.

La forma de alcanzar la popularidad ha cambiado muchísimo en estos últimos años sí. Antes solo había cinco cadenas y los índices de audiencia de las series en abierto, como dices, eran brutales, todo el mundo veía en sus casas algo al mismo tiempo. Ahora no se pueden medir las cosas igual, porque la movida va por otro lado. Internet lo cambió todo, se diversificó tanto la oferta que resulta complicado que haya éxitos similares, a no ser que sean fenómenos como 'La casa de papel'. Pero es otro concepto. Ahora, todo lo que hacemos termina en las plataformas y la gente lo ve a su ritmo.

Entonces, ¿cree que nos hemos acomodado mucho? ¿Volveremos al cine?

Yo soy muy iluso y creo que la gente pronto echará de menos la experiencia de la sala y pasaremos a otra fase en la que el cine vuelva a ser algo especial. Ver una peli en casa está bien, pero no mola tanto. No te concentras igual, no percibes lo que ves igual, estás mirando el móvil, te preparas un café…. Así que creo que con el cine ocurrirá lo mismo que ha pasado con el teatro, que se revalorizará verlo en las salas, que es donde se disfruta más.