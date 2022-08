Robert de Niro tendrá un papel doble, como protagonista y enemigo, en una nueva película sobre la mafia italoamericana que grabará el estudio Warner Bros.

'Wise Guys' es el título del proyecto desvelado este martes por el diario The Hollywood Reporter y cuya trama seguirá a los capos de la mafia Vito Genovese y Frank Costello, que lideraban dos familias enfrentadas a mediados del siglo XX.

De Niro encarnará a ambos personajes, según la publicación.

En 1957, Genovese intentó asesinar a Costello, causándole una incapacidad que lo obligó a retirarse de la mafia.

Barry Levinson, responsable de títulos como 'Rain Man' y 'Wag the Dog', será el encargado de dirigir el filme, que volverá a reunir al cineasta con De Niro después trabajar juntos en 'Sleepers', 'Wag the Dog' y las series de HBO 'The Wizard of Lies' y 'What Just Happened'.

La cinta marcará el regreso de De Niro, de 78 años, al género que lo convirtió en una estrella, pues entre sus trabajos más celebrados figuran "Goodfellas", "Casino" y "The Godfather Part II", cinta con la que ganó el Óscar a mejor actor secundario en 1974.

Recientemente protagonizó 'The Irishman', la última película de Martin Scorsese, en la que volvió a encarnar a un líder criminal en el Nueva York de la década de 1950.

En el futuro, volverá a reunirse con el director de 'Taxi Driver' para filmar 'Killer of the Flower Moon', un 'western' ambientado en el estado de Oklahoma en la década de 1920 que formará parte del catálogo de Apple TV+.