Corren días de vorágine para Lee Jung-jae. Solo hace poco más de un año era un actor conocido, sobre todo, en su natal Corea del Sur y entre los más adeptos del cine asiático. Y entonces llegó 'El juego del calamar', el éxito más fulminante en la historia de Netflix, todavía la serie más vista en sus primeros veintiocho días, según datos de la plataforma. Nadie lo vio venir. Tampoco Lee. ¿Ya ha aprendido a explicárselo? "Si tuvo tanto éxito en todo el mundo, debió ser porque la gente se vio identificada", explica en entrevista con El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica. "Muchos de nosotros vivimos en una sociedad en la que nos estamos peleando cada dos tres para ser los ganadores, para ser mejores que los otros. La gente vio la serie y supo reconocer lo que pasaba en ella".

Por su papel de Seong Gi-hun, el jugador 456 de aquella cruel y adictiva (al menos para el espectador) serie de pruebas con trasfondo de capitalismo feroz, Lee obtuvo recientemente el Emmy al mejor actor protagonista de serie dramática, algo que no había logrado hasta entonces ningún actor de una serie de habla no inglesa.

Pero la vorágine de la que hablábamos no acaba aquí: si tenemos a Lee ante nosotros, no es para celebrar el fenómeno crustáceo, sino su debut como director, 'Hunt', thriller de espionaje que llegará a nuestras salas comerciales en 2023 tras pasar estos días por la sección Òrbita de Sitges.

Hombre de intuiciones

Situada en la Corea del Sur del régimen militar de los ochenta, 'Hunt' cuenta el intento de dos responsables de la seguridad nacional (el propio Lee Jung-jae y Jung Woo-sung) por desenmascarar a un espía de Corea del Norte, el misterioso Donglim, colado como si nada entre las filas de la KCIA. Lee llegó al proyecto como actor, pero, tras haber sugerido algunos cambios al guion, tuvo además la oportunidad de dirigirlo.

'Hunt' rima con 'Heat' no solo en el título: alguna escena de tiroteo puede retrotraer al clásico de Michael Mann. Lee admite que "hay el mismo tipo de violencia y pistolas", pero que no fue una influencia consciente. De hecho, si tratas de hacerle confesar alguna referencia clara, alguna inspiración a nivel de estilo, solo conseguirás sacarle una: su propia intuición. "Todo se basa en lo que tengo que explicar. ¿Cómo puedo expresar cada idea? No sabría decir en palabras en qué se basa mi estilo".

Más de treinta películas

Lee empezó como modelo antes de actuar en televisión (estuvo en la exitosa serie 'Sandglass') y, a finales de los noventa, despegar en el cine con 'An affair', a la que siguieron películas como el remake de 2010 de 'La criada', la megaexitosa cinta de atracos 'El gran golpe', la premiada en Sitges 'New world' o el frenético 'thriller' 'Libéranos del mal', de Hong Won-chan, guionista de 'The chaser'. En total son más de treinta, lo que complica elegir solo una que recomendar a sus nuevos fans de todo el mundo: "Todas son como mis dedos; no se me ocurriría separar a ninguno de los demás", dice entre risas. De los muchos directores con los que ha trabajado, se siente especialmente en deuda, según dice, con Bae Chang-ho, quien le dio la oportunidad de estrenarse en pantalla grande con 'The young man'.

Pronto deberíamos verle en 'The acolyte', futura serie de 'Star wars' situada en la era de la Alta República, un siglo antes de la época Skywalker. ¿Algo sobre este proyecto que pueda contarnos sin tener problemas legales? "No se puede hablar sobre ello. No puedo dar detalles de momento", confirma sin sorpresas.