Karra Elejalde, actor: "No quiero seguir ni ser seguido"

El covid retrasó los estrenos y se juntan los zarandeos de la promoción, los apremios de los agentes, el cotorreo de las entrevistas. Y a Karra Elejalde (Vitoria, 1960) no le va dar vueltas en esa batidora. Lo que le interesa es construir personajes.

En 'Vasil' –delicada fábula social de la debutante Avelina Prat– da vida a un avinagrado arquitecto jubilado que acoge en casa a un búlgaro brillante pero desamparado (Ivan Barnev). Los dos, Elejalde y Barnev, se llevaron ex aequo el premio a Mejor Actor en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

El personaje de 'Vasil' tiene su edad. ¿Con los años uno se vuelve más huraño?

El Alfredo de la película está en las antípodas de mi manera de ser. Seguramente fue lo que me llevó a encarnar al personaje. Eso y la visión la directora: 'Vasil' no es un alegato, es un reflexionar sobre cómo somos a la hora de comunicarnos con el distinto.

Alguna vez dijo que acepta papeles que no ofendan a su ideología.

Así es. También creo que es inteligente lo que en economía llaman diversificar el riesgo: alternar comedia con peli más serias, para curarme de lo anterior. Al Koldo de 'Ocho apellidos vascos' lo curó Unamuno de 'Mientras dure la guerra', y a Unamuno, el Juan de 'La vida padre'...

A todo esto, ¿dónde queda Carlos Elejalde Garay?

Está ahí detrás. Es un recipiente que se tiene que vaciar. Pero, ¿qué ocurre? Que 'Ocho apellidos vascos' fue tal cosa que, aunque yo me vacíe de él, la gente me lo vuelve a llenar. Cuando alguien me dice "oye, que me gustó tu peli", me da miedo preguntar cuál. Y los productores tampoco tienen buena memoria. Cuando Icíar Bollaín me propuso para el papel de Colón en 'También la lluvia, le preguntaron: "¿Quién? ¿El de 'Ocho apellidos...'?".

"Cuando alguien me dice "oye, que me gustó tu peli", me da miedo preguntar cuál"

El éxito tiene su envés.

El día antes del estreno de 'Ocho apellidos...' era el mismo actor que el día después, solo que mi vida cambió. No salgo a las dos de la mañana con mis amigos tranquilo. Llego a un sitio y, pam, me conocen y me tengo que pirar.

Hace justo 25 años reventó la taquilla con 'Airbag'.

Ahora 'Airbag' no se podría hacer. No hay Netflix ni Movistar que te compren un texto que hable de farlopa y de putas. He escrito a cuatro manos cosas de ese palo y no hay manera. Lo peor es que no hay censura que venga y te corte lo que considere del todo inoportuno. Ahora, si quieres que un proyecto salga, te cortas tú. Todo debe ser políticamente correcto.

¿Diría que no encaja en los tiempos?

No sé yo a qué siglo me iría. Hemos perdido la animalidad. Antes acampabas en el bosque y tú eras un animal más. Y ahora, "oye, que se van los mosquitos", "oye, que se van los bambis", "¡me cagüen dios, que tenemos el tsunami encima!". No hay bicho más malo para la naturaleza que el ser humano.

¿Dónde encuentra el consuelo?

He perdido mucho la esperanza. Nuestros hijos nos dicen: "¿Vosotros os partisteis la cara en la barricada? ¡Pero si está todo igual!". ¿Qué van a hacer ellos si sus aitas no lo han conseguido? Cuando era joven, el 90% teníamos inquietudes políticas. Supieron meter la heroína y nos desmontaron. ¿Y ahora? ¿Quién tiene intenciones de cambiar la realidad?

"Todo está muy bien dirigido por cuatro listos y ahí estamos, con el ojete abierto, yendo como 'tontolabas' al Black Friday"

¿Nadie?

Están todos en una burbuja, con el móvil, no salen ni a cantar. Todo está muy bien dirigido por cuatro listos y ahí estamos, con el ojete abierto, yendo como 'tontolabas' al Black Friday. Ganamos en no sé qué fantasía electrónica pero estamos perdiendo humanidad de la buena. Pensaba que la gente era buena; y quizá no es mala, pero es muy boba.

Le preguntaba por el consuelo.

A mí nada me repara. Me gusta pintar, leer y ver cine, pero eso no significa que deje de ser consciente de que nos lo estamos montando muy mal. Empiezo a perder el interés por la vida tal y como la tenemos. No quiero seguir ni ser seguido. No quiero querer ni ser querido.

"Ganamos en no sé qué fantasía electrónica pero estamos perdiendo humanidad de la buena"

¿Tiene un norte?

Tengo un norte pero vivo en el este.

¿Nostalgia de Euskadi?

La echo de menos, pero no me gusta más que el resto del mundo. En el confinamiento lo vi claro. ¿Quién salió ganando? El planeta. La pregunta es: ¿hasta qué punto Gaia [la Tierra como organismo vivo], a la hora de expulsarse las pulgas, diferenciará entre los que van contra ella de los que van a favor? Ya ve, hago comedias para que la gente se ría, pero reflexiono sobre este tipo de cosas.

¿Las consigna por escrito?

Sí, pero no lo enseño. Estoy escribiendo un libro, 'Yo huevo'. El primer capítulo se titula 'Nadie en recepción'. Me parece tan injusto que sin preguntarnos nos traigan aquí, a la Tierra, y no nos digan: "Usted ha venido aquí a esto, esta es su misión; si lo hace así, lo estará haciendo bien; si lo hace asá, lo estará haciendo mal…". Pero cuando vas a preguntar estas cuestiones, no hay nadie en recepción.