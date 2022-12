Los dos últimos trabajos de dos oscarizados directores mexicanos, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, llegan este diciembre a Netflix. El gigante del 'streaming' también propone amoríos en los estrenos de series y películas, con la tercera temporada de la glamurosa 'Emily en París' y los chicos de 'Smiley', y una buena dosis de misterio e intriga con 'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion' y 'Los renglones torcidos de Dios'.

'Smiley'

Día 7. Serie

Guillem Clua adapta su exitosa obra teatral homónima en esta historia de amor LGTBI para Netflix. Todo se desencadena a raíz de un caso de 'ghosting', esa práctica tan poco respetuosa que consiste en desaparecer de un día para otro de la vida de tu ligue, sin dar señales. Es lo que le pasa a Álex (Carlos Cuevas). Presa del disgusto, deja un mensaje en un buzón de voz pidiendo explicaciones, pero los nervios del momento hacen que se equivoque y llame sin querer a Bruno (Miki Esparbé), a quien no conoce de nada. Este malentendido cambiará sus vidas, como comprobarán los personajes secundarios de Pepón Nieto, Meritxell Calvo, Giannina Fruttero, Eduardo Lloveras, Ruth Llopis y Ramon Pujol.

'Pinocho'

Día 9. Película

Uno de los tótems del cine fantástico, el oscarizado Guillermo del Toro ('La forma del agua', 'El laberinto del fauno'), y la leyenda del 'stop-motion' Mark Gustafson reinventan el cuento clásico de Carlo Collodi sobre el niño de madera de la larga nariz. Se transforma en una brillante fábula acerca del amor y el sufrimiento, dotada de ese toque siniestro que tanto caracteriza al realizador mexicano. En la versión original cuenta con las voces de Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton y Finn Wolfhard (el Mike de 'Stranger things').

'Los renglones torcidos de Dios'

Día 9. Película

Oriol Paulo, todo un experto en los giros de guion como ya demostró en títulos como 'Contratiempo' y 'Durante la tormenta', adapta la novela homónima de Torcuato Luca de Tena. La protagoniza Alice (Bárbara Lennie), una investigadora privada que ingresa en un hospital psiquiátrico simulando una paranoia con el propósito de recabar pruebas del caso en el que trabaja: la muerte de un interno en circunstancias poco claras. Pero llegará a sus límites de la cordura... ¿o no? La acompañan actores como Eduard Fernández, Loreto Mauleón y Pablo Derqui.

'Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades'

Día 16. Película

El oscarizado Alejandro G. Iñárritu ('Birdman', 'Biutiful') hace un repaso por el pasado y la nueva realidad de México en esta comedia de tintes nostálgicos. La excusa es el regreso a su tierra natal de un prestigioso periodista y documentalista mexicano (Daniel Giménez Cacho) residente en Los Ángeles, que acaba de recibir un importante premio internacional. Lo que ignora es que este sencillo trayecto lo llevará a un límite existencial. Se trata de la primera película de Iñárritu rodada en México desde el éxito de 'Amores perros' (2000).

'Emily en París'

Día 21. Temporada 3. Serie

Darren Star ('Sexo en Nueva York', 'Sensación de vivir') puso a la glamurosa Emily (Lily Collins) en una encrucijada al final de la anterior temporada. ¿Proseguirá con su aventura en París o volverá a su Chicago natal? A la experta en 'marketing' tampoco le resultará fácil decidir su futuro sentimental, porque el triángulo amoroso con Gabriel (Lucas Bravo) y Alfie (Lucien Laviscount) parece que va a seguir dando mucho juego. En el reparto prosiguen Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery y William Abadie.

'Puñales por la espalda. El misterio de Glass Onion'

Día 23. Película

En esta secuela de 'Puñales por la espalda', el director Rian Johnson lleva al detective Benoit Blanc (Daniel Craig) hasta Grecia para desentrañar un misterio que implica a un nuevo y variopinto plantel de sospechosos. Se trata de un ecléctico grupo de amigos convocados por el multimillonario Miles Bron para celebrar su reunión anual. La lista de invitados incluye a la exsocia de Miles; la actual gobernadora de Connecticut; un científico de vanguardia; una diseñadora de moda y exmodelo y su diligente ayudante; un 'influencer' y su novia. Cómo no, habrá un nuevo muerto de por medio. En el reparto figuran Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson y Dave Bautista.

'Machos alfa'

Día 30. Serie

Alberto y Laura Caballero, los creadores de 'La que se avecina, 'Aquí no hay quien viva' y 'El pueblo', siguen experimentando con la comedia, ahora sacando punta de la crisis de la masculinidad. La sufren cuatro amigos cuarentones (Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez) que están perdiendo su trono como machos alfa, privilegios e identidad. Años atrás habrían sido unos completos líderes al mando de sus relaciones, su trabajo y su vida… pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad, en una sociedad con nuevas reglas que los golpea exponiendo su patetismo. En su caída les acompañan María Hervas, Kira Miró, Paula Gallego, Raquel Guerrero y Virginia Rodríguez.

Más películas

'Trol'. Día 1. En las profundidades de la montaña de Dovre, un ser gigantesco se despierta después de pasarse un milenio aprisionado. El ser arrasa todo a su paso mientras se dirige con paso firme hacia la capital de Noruega. Pero, ¿cómo se puede detener a algo que supuestamente era solo una leyenda?

'El amante de Lady Chatterley'. Día 2. Al casarse con sir Clifford Chatterley, Connie adopta el título de lady Chatterley, aparente garantía de una vida de opulencia y privilegios. Sin embargo, cuando Clifford vuelve de la Primera Guerra Mundial postrado en una silla de ruedas, poco a poco esa unión idílica se va tornando en una cárcel. Hasta que Connie conoce a Oliver Mellors, el guardabosques de la finca familiar, del que se enamora, y sus encuentros la llevan a un despertar sensual y sexual. Pero su aventura se convierte en objeto de cotilleo y Connie se enfrenta a una decisión que puede cambiar su vida: seguir lo que le dicta el corazón o volver con su esposo y acatar lo que la sociedad eduardiana espera de ella.

'Scrooge. Cuento de Navidad'. Día 2. Stephen Donnelly (Bienvenidos a Monster High) dirige esta película de animación y musical sobre el clásico de Dickens.

'La guerra del futuro'. Día 2. Película de ciencia ficción de Hong Kong. Un meteorito que transporta una nociva planta se estrella en la Tierra.

'Sebastian Maniscalco: is it me?'. Día 6

'La mensajera de la Navidad'. Día 6. Cuando sabotean sus entregas, una mensajera y un cliente se apresuran para entregar los regalos de Navidad a sus correspondientes destinatarios.

'La familia Claus 3'. Día 7.

'Ardiente paciencia'. Día 7. Mario es un joven pescador que sueña con ser poeta. Cuando se convierte en el cartero de Pablo Neruda, entra en un mundo de metáforas y versos para cumplir no solo el deseo de ser escritor, sino el de conquistar a Beatriz, la mujer de sus sueños. Dirigida por Rodrigo Sepúlveda.

'Matrimillas'. Día 7. Una joven pareja con hijos atraviesa una crisis y parece haber agotado todas las posibilidades de salvar su matrimonio. Como último recurso, decide usar una aplicación que les da (o les resta) puntos por cada buena acción que hagan el uno por el otro. La obsesión por ganar puntos y ser más independientes hace que la situación se descontrole. Protagonizada por Luisana Lopilato y Juan Minujín.

'Yo creo en Papá Noel'. Día 14. Tras empezar a salir con Tom, Lisa descubre lo mucho que a él le gusta la festividad que ella detesta.

'The Big 4'. Día 15. Cuatro asesinos retirados vuelven a la acción cuando sus caminos se cruzan con el de una policía de moral intachable decidida a encontrar a un escurridizo asesino.

'Murderville: el misterio del asesinato de Papá Noel'. Día 15. El inspector Terry Seattle (Will Arnett) debe averiguar, con sus dos estrellas invitadas (Jason Bateman y Maya Rudolph), quién mató a Papá Noel. Pero Bateman y Rudolph tendrán que investigar el caso a golpe de improvisación.

'Clases particulares'. Día 16. Azra se hace pasar por profesora particular, pero en realidad ayuda a sus alumnos a cumplir sus objetivos vitales y sentimentales… no sin superar unos cuantos baches.

'Reviviendo la Navidad'. Día 20. Cuando le echan una maldición, Chuy está condenado a revivir el día de Navidad una y otra vez.

'Matilda, de Roald Dahl: el musical'. Día 25. Nueva versión del musical premiado con el Tony y el Olivier, que narra la historia de una Matilda (Alisha Weir), una niña muy curiosa con una mente despierta, una imaginación desbordante... y los peores padres del mundo. Mientras estos (Stephen Graham y Andrea Riseborough) se contentan con ver telebasura y pensar en chanchullos para forrarse, a ella le encanta perderse en las páginas de sus adorados libros. La única que la estimula es su maestra, Honey (Lashana Lynch), que la anima a estudiar en la Escuela Crunchem, dirigida por la implacable señorita Trunchbull (Emma Thompson). Dirigida por Matthew Warchus.

'Ruido de fondo'. Día 30. Basada en la nóvela homónima Don DeLillo. Los intentos de una familia estadounidense actual para gestionar los conflictos cotidianos mientras se enfrenta a los misterios universales del amor, la muerte y la posibilidad de la felicidad en un mundo incierto. Escrita y dirigida por el nominado al Oscar Noah Baumbach ('Historia de un matrimonio), está protagonizada por Adam Driver, Greta Gerwig y Don Cheadle.

Más series

'El baile de las luciérnagas'. Día 2. Temporada 2. Parte 1. Los nuevos episodios responden a la pregunta de qué podría haber acabado con la estrecha amistad de Tully y Kate, íntimas desde hace 30 años. Pero antes, Kate ( Sarah Chalke) lidia con las dolorosas secuelas del malogrado viaje de Johnny a Irak y Tully (Katherine Heigl) se enfrenta a una demanda tras abandonar su programa de entrevistas y debe empezar su carrera desde cero.

'Fiebre cerebral'. Día 2. Basada en la novela ‘Sıcak Kafa’, de Afşin Kum. En mundo asolado por una epidemia de locura que se propaga a través del idioma y el habla, el solitario exlingüista Murat Siyavus, refugiado en casa de su madre, es la única persona a la que, misteriosamente, la enfermedad no le afecta. Perseguido por una implacable organización antiepidémica, Murat se ve obligado a abandonar la zona segura y huir a través de las llamas y las ruinas de las calles de Estambu.

'La flor más bella'. Día 7. Mich es una chica voluptuosa, morena y desenvuelta, y está convencida de que es lo más. Ahora solo tiene que convencer al resto del instituto de Xochimilco.

'Odio la Navidad'. Día 7. Tras convencer a su familia de que tiene novio, una enfermera soltera busca pareja para antes de Navidad.

'Dragon age: absolución'. Día 9. Anime. Cuando se tuerce un golpe contra el hombre más poderoso de Tevinter, la elfa mercenaria Miriam debe luchar desesperadamente por sobrevivir. Ahora, si quiere salvar su vida y la de sus amigos, tendrá que afrontar el trágico pasado que ha evitado toda su vida.

'La Casa de Papel: Corea'. Día 9. Temporada 2.

'Gudetama: un pasote de aventiura'. Día 13. Animación. El huevo Gudetama ha tirado la toalla. Como está convencido de que acabará en el plato de alguien, se limita a vaguear día sí día también. Pero cuando el mandón y entusiasta pollito Shakipiyo entra en escena, los dos salen de la nevera y se lanzan al mundo exterior. Así comienza la aventura de esta extraña pareja que busca a su madre.

'Sonic Prime'. Día 15. Animación. Las trepidantes aventuras del erizo Sonic se vuelven más frenéticas que nunca cuando un enfrentamiento con el Dr. Eggman provoca la destrucción del universo.

'Tempestad por Navidad'. Día 16. Diciembre de 2022. Varias personas llegan al aeropuerto de Oslo, algunas para recibir a sus seres queridos, otras para reunirse con su familia y otras para huir volando de la Navidad. Pero su misión navideña se tuerce y se quedan atrapadas en el aeropuerto.

'El nuevo empleado'. Día 16. Un abogado novato de la CIA (Noah Centineo) se ve envuelto en una peligrosa lucha de poderes políticos internacionales cuando una antigua agente (Laura Haddock) amenaza con divulgar los detalles de su larga relación con la agencia a menos que la exoneren de un grave crimen.

'Alice in Borderland'. Día 22. Temporada 2. Arisu, un joven desempleado, apático y obsesionado con los videojuegos, se encuentra de repente con sus amigos en una versión de Tokio misteriosamente desierta. Pronto descubren que en ese mundo deben competir en juegos muy peligrosos si quieren sobrevivir. Basada en un manga de de Haro Aso.

'The Witcher: el origen de la sangre'. Día 25. Precuela de 'The Witcher', ambientada en un mundo élfico 1.200 años antes. Sigue la aventura de siete parias.

'Traición'. Día 26. La carrera de Adam Lawrence (Charlie Cox), formado por el MI6, parece consolidada. Hasta que, de repente, su pasado regresa en la forma de Kara (Olga Kurylenko), una espía rusa, y se ve obligado a cuestionarse todo y a todos los que lo rodean. Kara, Adam y la esposa de este, Maddy (Oona Chaplin), forjan una relación a tres bandas en la que todos intentan destapar los secretos del resto y manejar sus conexiones políticas y diplomáticas mientras se aferran a su vida privada y sus seres queridos.

'La reina del sur'. Día 30. Temporada 3

Documentales, realities y concursos

'Robert Downey Sr'. Día 1. Documental. Chris Smith retrata la vida, la carrera y los últimos días del rompedor cineasta Robert Downey Sr. Incluye un análisis íntimo de la relación con su hijo, el actor Robert Downey, Jr.

'Una vida nada ortodoxa'. Día 2. 'Docurreality' que recorre la vida de Julia Haart que, tras escapar de una comunidad judía ultraortodoxa, inspiró a millones de personas en todo el mundo con su historia de liberación, convirtiéndose al instante en un referente del movimiento feminista moderno. Esta temporada, Julia y su marido optan por el divorcio y a ella no le queda otra que luchar por el control de su emporio empresarial.

'A plena luz. El caso Narvarte'. Día 8. Este documental revela pruebas de corrupción en la investigación del asesinato de cinco personas ocurrido en el barrio de Narvarte (Ciudad de México) en 2015.

'Jugando con fuego'. Día 7. Temporada 4. 'Reality'. Diez solteros y solteras con la líbido por las nubes se hospedan en una lujosa mansión del Caribe con la esperanza de enamorarse en este concurso de citas trepidante presentado por el actor Mario López.

'Last Chance UY Baloncesto'. Día 13. Temporada 2. La docuserie nominada al Emmy vuelve al East Los Angeles College (ELAC) para ofrecer otra visión del mundo del baloncesto universitario.

'Tom Papa. What a Day!'. Día 13. Monólogo de humor.

'Cocina con cabeza'. Día 16. Concurso de cocina presentado por el chef y restaurador Jordan Andino

'Dance Monsters'. Día 16. Concurso en el que varios bailarines aficionados (convertidos en monstruos gracias a los efectos visuales) compiten por deslumbrar al jurado y ganar 250.000 dólares. Ne-Yo, Lele Pons y Ashley Banjo forman el jurado; Ashley Roberts es la presentadora.

'Soy un asesino'. Día 21. Temporada 4

'¡Dale, dale, dale!'. Día 23. Concurso presentado por el comediante Daniel Sosa.

'Chelsea Handler: Revolution'. Día 27. Monólogo de humor.

'The Circle. EEUU'. Día 28. Temporada 5. 'Reality'.