En los años setenta, durante el 'boom' de las películas centradas en las investigaciones periodistas, el tema fundamental a la hora de escarbar en las cloacas del sistema era la corrupción política. En nuestro tiempo, los grandes complots y las teorías conspiranoicas continúan existiendo, pero junto a estas abstracciones también encontramos cuestiones mucho más cercanas que tienen que ver con las agresiones a la infancia y hacia las mujeres.

El Watergate de nuestra es el MeToo y, gracias a él, han proliferado las ficciones que giran en torno a la forma deliberada en la que los hombres han ejercido su poder, y su voluntad, sobre las mujeres y de qué forma se ha perpetuado la ley del silencio y la impunidad alrededor de sus acciones. Para entender la magnitud de la cuestión era inevitable que tarde o temprano se abordara de forma explícita la figura de Harvey Weinstein y, ¿qué mejor que hacerlo a través de dos de las mujeres que ayudaron a destapar el caso? Jodie Kantor y Megan Twohey, dos periodistas de 'The New York Times', lo tenían todo en contra cuando comenzaron a investigar los abusos en Hollywood. Sin embargo, ellas contribuyeron a destapar el escándalo y a cambiar la mentalidad de toda la sociedad. ¿Cómo lo hicieron? De eso trata precisamente 'Al descubierto (She said)', un relato que perpetúa la estela de 'Todos los hombres del presidente' en su rigor y precisión a la hora de seguir paso a paso los movimientos de los periodistas, en esta ocasión, dos reporteras que se atreven a desafiar las entrañas del poder.

La directora Maria Schrader, acompañada en el guion de la dramaturga Rebecca Lenkiewicz, adapta el 'best seller' de Kantor y Twohey y se acompaña de Carey Mulligan y Zoe Kazan para componer un relato tenso y apasionante sobre el inicio de la lucha feminista en nuestro tiempo y la correspondiente toma de conciencia. Nada sobra y nada falta. Puede que en algún momento el itinerario se vuelva repetitivo, aunque todas las investigaciones llegadas a un punto también lo son, y puede que le falte épica, pero aquí lo que se busca es mostrar cómo el miedo se fue rompiendo para destapar al monstruo. Eso es lo verdaderamente emocionante.