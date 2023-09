'Cerrar los ojos', de Víctor Erice, '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola y 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, han sido las tres películas seleccionadas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que optarán a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 96, en la categoría de Mejor Película Internacional.

La actriz Natalia de Molina, la productora Esther García, y el director y guionista Borja Cobeaga, miembros de la Academia de Hollywood y de la Academia de Cine de España, han anunciado las tres películas preseleccionadas, acompañados por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.

El próximo 20 de septiembre se anunciará el título que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood, que tendrán lugar en el Dolby Theatre de Los Angeles el próximo 10 de marzo.

Bayona ha defendido su cinta recordando que "no puede haber un socio mejor que Netflix para Hollywood", en caso de salir finalmente elegida. "Ellos se dejan la piel, les encanta la película y nos sentimos muy afortunados por esto. Netflix apuesta a tope por la película y está esperando si salimos para apoyarla al máximo: sabe lo que hacen,han ganado el Oscar a mejor cinta extranjera varios años y están deseando estar ahí con nosotros", ha explicado a la prensa tras conocer su preselección.

Bayona ha insistido en la importancia de "ir paso a paso", si bien ha celebrado el reconocimiento de los académicos. "Fueron los primeros en verla y me daba miedo porque los tiempos eran muy justos, estábamos acabando la película mientras la enseñabamos", ha explicado, después de celebrar su vuelta a una película rodada en español después de 16 años --y siete sin rodar en España--

Con una cinta basada en el relato de supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes, Bayona ha apuntado que tuvo una "reacción inmediata" al leer el libro. "Los supervivientes necesitaban otra película porque no se había contado con todos sus protagonistas: aquí se habla no solo de los que regresaron, sino que también de los que se quedaron y de los héroes anónimos", ha apuntado.

José Coronado: "Estar en Hollywood no es mi meta"

Por su parte, el actor José Coronado ha defendido la película 'Cerrar los ojos' de Víctor Erice, también preseleccionada, afirmando que se trata de "una joyita". Pese a que el director no ha podido estar presente, Coronado ha explicado que al comunicarle la noticia se ha mostrado "henchido de emoción y de gozo", una sensación similar a la suya.

"Para mí es un orgullo tremendo y una responsabilidad estar ahí y estoy feliz por tener una joyita entre las manos que se puede pasear por todo el mundo y se está pidiendo desde todos los sitios", ha remarcado el actor, que por primera vez en su carrera podría acudir a Hollywood con una nominación bajo el brazo.

"Estar en Hollywood no es mi meta, lo más importante es que se vea en cuanto más sitios mejor y la película se promociona sola porque es una historia que nos toca a todos los seres humanos y que se va a entender muy bien", ha afirmado el intérprete. De hecho, para Coronado llegar a Hollywod es "una anécdota".

"A mí lo que me gusta es compartir estos momentos con todo el mundo. Quiero seguir trabajando en este maravilloso oficio que amo y donde mas me gusta es en mi tierra, que es lo que mejor conozco, y mi idioma, que es el que más domino. Llegar a otros hogares siempre te enorgullece y te da alegría, pero no es mi objetivo", ha concluido.

David contra Goliat

En cuanto a la cineasta Estibaliz Urresola, cuya película '20.000 especies de abejas' recibió un premio en Cannes, ha reconocido que trataba de "no poner demasiada ilusión" en esta preselección porque "había titulazos muy potentes". "Todo lo que le pasa a la película está viniendo como regalo extra a cualquier expectativa o pronóstico que pudiéramos tener", ha añadido.

Preguntada al respecto de si se siente como David ante Goliat frente a los otros candidatos, ha apuntado sentirse "impresionada por el peso de los nombres". "Tengo ahora mismo la piel de gallina, estoy expectante pero también sé que se puede no pasar a la fase final: en esta industria has transitado tantos recorridos hasta llegar aquí que a veces va a haber unos 'síes' y otras 'noes'", ha señalado.

Sobre los puntos fuertes de '20.000 especies de abejas' ha explicado "imaginarse" que los académicos han valorado que se aborda "un tema importante", tiene un largo recorrido desde su estreno en festivales el pasado mes de febrero y que ha recibido un "gran apoyo" en las salas donde se ha mostrado. "Además de tener unas actrices a las que no me canso de dar las gracias y que hacen que la película vibre de una forma muy especial", ha incidido.