Los nominados a los Premios Goya 2024 se han reunido esta noche en Madrid en una fiesta que, como cada año, se convierte en un encuentro de amigos donde la competitividad desaparece y deja paso a la complicidad, hoy, con el orgullo añadido de estar viviendo "un momento de cambio" para el cine español.

"Vivimos un momento de cambio, hay un relevo generacional importante, se están incorporando muchas mujeres al discurso y eso hace que, inevitablemente, las temáticas que nos inquietan, de las que queremos hablar, reflexionar, se pongan en evidencia. Creo -ha comentado Estíbaliz Urresola unos minutos antes de entrar en la cena- que es muy de celebrar".

Si el año pasado, Urresola pisaba esta misma alfombra roja como autora del corto 'Cuerdas', este año acude con su primer largometraje, '20.000 especies de abejas', que tiene 15 nominaciones, y todo un ejemplo de su teoría: película intimista, pequeña, de temática incómoda y bajo presupuesto que es una joya.

No falta la tradicional foto de familia con todos los nominados y nominadas que han asistido al encuentro ¡Mucha suerte a todos y nos vemos en Valladolid!

Diversidad

Todo lo que sea diversidad, ha añadido la cineasta vasca, "ya sea en temáticas, miradas, sensibilidades o idiomas, porque el nuestro es un territorio rico, cuanto más tengamos de eso en las pantallas y en las películas, todos saldremos ganando", ha asegurado.

A su lado, J.A. Bayona, que presenta a los Goya 'La sociedad de la nieve' -con 13 nominaciones- se queja de tener que 'dejarse la piel' en EEUU para lograr sacar adelante una película de gran presupuesto.

"Allí me cuesta el doble porque soy español, y aquí soy el que hace el cine de gran presupuesto. Aquí me tratan como si fuera de otra liga y cuando voy a la otra liga, entramos por la puerta de atrás. Que no me quejo ni lo cambio por nada del mundo -se apresura a afirmar-, que me siento muy afortunado".

Aún así, en los primeros premios de la temporada, los Forqué, Urresola 'le ha mojado la oreja' al candidato español en los Óscar.

El equipo de 20.000 especies de abejas llena el photocall del encuentro de nominados de los #Goya2024. Es la película más nominada de esta edición, con 15 nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección Novel.

"Estoy muy contento y agradecido de haber podido llevar esta película por todo el mundo, y feliz porque me ha costado mucho hacerla: he dado todo lo que he podido, y eso me da tranquilidad", ha dicho el catalán.

190 asistentes

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, dio la bienvenida a los 190 invitados de los 260 nominados que acudieron, a la fiesta, esta noche con un montón de caras nuevas, un detalle que los actores y actrices han celebrado.

De Laia Costa, la única candidata que repite del año pasado, hablando linduras de su compañera Malena Alterio ('Que nadie duerma'), una actriz, ha dicho la ganadora por 'Cinco lobitos' en 2023, "que siempre trabaja con un respeto enorme por la profesión"; a Hugo Silva en su primera vez, emocionado y agradecido, o Manolo Solo, un viejo conocido que compite por primera vez como actor principal por 'Cerrar los ojos', y se le notaba el orgullo de haberlo conseguido.

David Trueba, que compite con una estupenda transposición al cine de la vida de Eugenio, la película 'Saben aquell', con David Verdaguer y Carolina Yuste nominados como mejor actor y actriz, respectivamente, coincidía con Bayona en que "a nivel industrial falta que nos convenzamos todos de la importancia que tiene el cine de un país".

El equipo de Saben aquell ya ha llegado al encuentro de nominados de los #Goya2024. La película dirigida por David Trueba y protagonizada por David Verdaguer y Carolina Yuste cuenta con 11 nominaciones.

"No deberíamos olvidarnos de que son los países que apoyan a su industria, los que tienen una industria sana y potente, los que nosotros reconocemos como grandes", dicho lo cual ha bromeado con que una cinta suya se hace con lo que Bayona destina al cátering de la suya.

Isabel Coixet, que compite con ellos por el Goya a mejor película, con 'Un Amor', ha planteado que el siguiente paso para las cineastas es que los productores confíen en ellas para los grandes proyectos. "Nuestro dominio es el de las cintas intimistas, de dos millones. Pues si me dan Star Wars 18, yo la sé hacer. No la hago porque no quiero", ha defendido.

Todos ellos, salvo Urresola -nominada a mejor dirección novel-, compiten también por el Goya a la mejor dirección, junto a Elena Martín, por 'Creatura', que hoy no ha podido asistir. Sí han estado sus actores nominados Clàudia Malagelada (revelación), Clara Segura (reparto) y Álex Brendemühl (reparto), quien ha asegurado que nunca son justos los premios. "No es equivalente el premio o la nominación a la calidad de los actores que podrían ganarlo, que son muchos más", ha dicho.

Han desfilado por el Florida Park Vetusta Morla y Rigoberta Baldini, debutante entusiasmada por el cambio de rollo de la música para el cine, ellos felices de que su nombre pueda arrastrar a gente joven a ver una película, aunque solo sea por curiosidad, y una primorosa Maite Alberdi, vestida toda de blanco, defendiendo su preciosa 'La memoria infinita', o el hombretón Hovic Keutchkerian, revelando su paso entre las cámaras con sus sonoras carcajadas.

Los Goya se entregarán en Valladolid el próximo 10 de febrero en una gala que presentarán los directores y guionistas Javier Calvo y Javier Ambrossi junto a Ana Belén. La duda, la presencia o no de Víctor Erice. Pero, como dice Jose Coronado, "todo él es un misterio".