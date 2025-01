Jesse Eisenberg y la memoria del Holocausto: “¿Tiene derecho a sufrir alguien tan privilegiado como yo?”

Se conoce con el cacofónico nombre de “tanatoturismo”, y lleva tiempo siendo tendencia en el ámbito de los viajes lúdicos; consiste en visitar lugares relacionados con la muerte, la tragedia y el sufrimiento, como cementerios, escenarios de catástrofes naturales, ruinas bélicas y, por supuesto, campos de concentración. “Valoro que esa práctica resulte catártica para muchas personas, y les ayude a comprender la Historia y el papel que desempeñamos en ella, pero a la vez me parece irrespetuoso, y hasta grotesco, que queramos experimentar el significado de esos sitios y al mismo tiempo disfrutar de todas las comodidades propias del turismo moderno”, nos cuenta el actor Jesse Eisenberg. “Siento que deberíamos experimentar el dolor que esos lugares representan, pero ¿es eso realmente posible? Yo mismo me siento algo raro ahora que estoy alojándome en hoteles imponentes y asistiendo a fiestas mientras promociono la película. ¿No echan a perder esos lujos lo que trato de decir con ella?”, añade acerca de su segunda película como director, ‘A Real Pain’ -también la coprotagoniza-, que entre otras cosas ofrece al espectador una visita guiada a través de la memoria del Holocausto.

Lo que lo motivó a escribirla, explica, es “la culpa provocada por llevar una vida materialmente cómoda pese a saber lo que está pasando en muchos otros lugares del mundo”, y sentirse ridículo e impotente al respecto. “La película, además, trata de reflexionar sobre cómo muchas personas, gente como yo, andan por ahí sintiéndose mal por cosas insignificantes cuando sus propios familiares sufrieron la peor atrocidad imaginable simplemente por ser judíos”, explica. “¿Tiene derecho a sufrir alguien tan privilegiado como yo?”. Su punto de partida a la hora de desarrollar fue un anuncio que encontró en un periódico: “Visita a Auschwitz (con almuerzo incluido)”, se leía en él. “Inmediatamente supe que el turismo tanatológico sería un contexto idóneo, porque me permitiría contar una historia mundana, trufada de humor e ironía y despojada de la solemnidad que suele detectarse en los largometrajes que abordan el genocidio nazi, sin dejar de tratar el tema con el respeto que exige. Me irritan las películas que alardean de su propia relevancia”.

El fichaje de Kieran Culkin

A la vez retrato familiar y reflexión sobre el trauma colectivo que aquella barbarie generó y sigue generando, ‘A Real Pain’ acompaña a dos primos que, en homenaje a su abuela fallecida, vuelan hasta Polonia para hacer un recorrido turístico centrado en el Holocausto. Benji es un tipo increíblemente carismático, desinhibido, y brutalmente honesto.; David en cambio, es ansioso, cohibido, inseguro y reprimido; “Eres un hombre estupendo atrapado en el cuerpo de alguien que siempre llega tarde”, le reprocha Benji a David. “En cuanto entras en una habitación la iluminas, y luego te cagas encima de todo lo que hay en ella”, contraataca el otro. Ambos perfiles son precisamente lo que uno espera de los actores que los encarnan: dando vida a Benji, Kieran Culkin ofrece una variación de Roman Roy, su aclamado personaje en ‘Succession’; en la piel de David, Eisenberg maneja una variación del carácter neurótico y antisocial que ya exhibió en la piel de un adolescente amargado por el divorcio de sus padres en ‘Una historia de Brooklyn’ (2005), interpretando a Mark Zuckerberg en ‘La red social’ (2010) -película que le proporcionó una nominación al Oscar- o en ‘Café Society’ (2016). El actor, recordemos, también ha encarnado a Lex Luthor en un par de películas de Superman, y es protagonista de la saga ‘Ahora me ves’.

La película no tarda en dejar claro que tanto Benji como David experimentan en sus vidas un profundo dolor que, eso sí, palidece en comparación con el causado por el Holocausto. Al mismo tiempo, eso sí, su confrontación con el mayor trauma del siglo XX deja claro que el sufrimiento no se puede poner en perspectiva. “¿Cuál es la forma correcta de lidiar con el dolor personal sin mostrar insensibilidad con el dolor del mundo?”, se pregunta el director, cuyos antepasados proceden de Polonia, y que años atrás viajó a aquel país con su esposa para visitar la última casa en la que habían vivido. “Llegué allí esperando experimentar una catarsis y, en lugar de eso, no pude sentir nada”.

Un película sobre el Holocausto en pleno auge del antisemitismo

Cuando conoció la historia de su progenie siendo niño, Eisenberg sintió una gran conexión con ella. “Yo era una persona muy triste, y de repente creí identificar el origen de esa tristeza”. En su familia, sin embargo, el Holocausto era un tabú. “Mi abuelo nunca hablaba de ello. Creo que sentía la típica del superviviente; él y mi abuela se habían mudado a Nueva York años antes de la invasión de Polonia, pero todos sus parientes se quedaron y acabaron siendo exterminados”, recuerda. “Yo sin embargo, puedo hacer una película sobre ello. Han pasado tres generaciones desde entonces, y lo puedo contemplar con más distancia y enfoque analítico”. Por otra parte, y aunque empezó a trabajar en ella desde mucho antes del atentado de Hamas del 7 de octubre de 2023, es consciente de que ‘A Real Pain’ -producida por la actriz Emma Stone, amiga de Eisenberg y exnovia de Culkin- ha visto la luz en pleno auge del antisemitismo a causa del genocidio cometido por Israel en Gaza. “Mi intención no es crear bandos, ni fomentar discusiones de política global ni sobre Oriente Próximo”, comenta al respecto. “Sería muy presuntuoso por mi parte creer que puedo dar lecciones sobre el asunto”.

Un Globo de Oro y lo que está por llegar

En cualquier caso, supone un salto cualitativo enorme en la carrera como director de Eisenberg dado que su primer largometraje tras la cámara, ‘Cuando termines de salvar el mundo’ (2022), pasó prácticamente desapercibido. “Cuando la hice, estaba tan enamorado de sus personajes que di por hecho que el público se también sentiría lo mismo por ellos, y me equivoqué. A la hora de escribir ‘A Real Pain’, comprendí que debía crear personajes que fueran más inmediatamente comprensibles”. Para entender qué eficaz ha resultado ser ese cambio, recuérdese que la película ya ha proporcionado el Globo de Oro a Culkin, y promete acumular varias nominaciones a los Oscar. Eisenberg, de todos modos, se muestra cauteloso frente a ese éxito. “Gracias a él estoy recibiendo llamadas de gente con la que no había hablado, pero la gente se olvida rápido”. Es lo mismo, añade, que cuando protagonizó ‘La red social’. “Protagonizas una película de éxito y entonces hay quien escribe tu nombre en lo alto de una lista, pero si dejas claro que no estás dispuesto a participar en según que proyectos, tu nombre es borrado rápidamente”.