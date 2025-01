‘El 47’ arrasa en unos Premis Gaudí muy reivindicativos

Sin sorpresas dignas de mención, más allá del inicio de la gala con un número musical, el género de moda, las intervenciones cómicas de Judit Martín, especialmente su personaje de especialista en subtítulos de cine mudo, y que un bombero rociara a quienes se pasaban de tiempo en sus agradecimientos, los Gaudí no decepcionaron. Parecía bastante claro que la hipotética pugna no cruenta entre ‘El 47’ y ‘Casa en flames’ iba a resolverse en favor del filme de Marcel Barrena sobre el movimiento vecinal que transformó en los años 70 uno de los barrios suburbiales de Barcelona. Y así ha sido, obteniendo los premios a mejor película, protagonista masculino (Eduard Fernández, quizás el Gaudí más cantado de la noche) y actriz secundaria (Clara Segura, que también podría haber sido nominada por ‘Casa en flames y no pudo asistir a la entrega de los premios’), además de dirección de producción, maquillaje y peluquería, vestuario y efectos visuales.

La actriz Emma Vilarasau recibe el Premi Gaudí a actriz protagonista. / Europa Press

En total siete galardones que reafirman la idea de un determinado cine social que, históricamente, siempre ha tenido calado entre el gran público. No en vano se ha llevado también el Premi Especial del Públic, decidido por votación popular y entregado por Mònica Terribas después de un gag de teletransportación desde Cervera un tanto tópico. Ahora a Barrena le queda refrendarlo a nivel estatal en la otra gala, la de los Goya. El director levantó aplausos al leer precisamente el artículo 47 de la Constitución Española, en el que se dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Uno de los presentadores de la gala, el actor Pep Ambrós, lució una camiseta del Sindicat de Llogueteres. Fue uno de los signos reivindicativos junto a la petición a la Generalitat de no colaborar en el genocidio de Palestina, la llamada para frenar el cambio climático, la xenofobia o, en palabras de la directora de la Academia, Judith Colell, hacer todo lo posible “en la lacra de los abusos sexuales para que ningún acosador se siente nunca más impune”.

La guionista Valentina Viso y Mar Coll reciben el premio a mejor guión adaptado durante la entrega de los XVII Premis Gaudí. / Lorena Sopena

El filme de Dani de la Orden sobre la familia fracturada en su casa de ensueño en Cadaqués, fiel a esa teoría de que en el cine los ricos también lloran, sufren y tienen dudas, ha perdido en el duelo directo con ‘El 47’, pese al buen rollo demostrado entre los dos directores en una intervención en la gala. Pero ‘Casa en flames’ no se ha ido en absoluto de vacío, con los Gaudí al mejor guion para Eduard Sola, actor secundario para Enric Auquer y otro de los galardones más o menos esperados, el de Emma Vilarasau en la categoría de actriz protagonista y en el papel de esa madre que se ha cansado de ser la columna vertebral de una familia desquiciada.

La actriz Laura Weissmahr, Premi Gaudí a intérprete revelación por 'Salve Maria'. / Lorena Sopena

La segunda cinta con más estatuillas es ‘Polvo serán’. La división entre filme hablado en catalán y en lengua no catalana permite el doble reconocimiento. El relato sobre una mujer que decide morir en libertad y el marido que la secunda en esa decisión, planteado con escenas musicales, ha sido reconocido con el Gaudí a la película en lengua no catalana y tres premios de orden técnico-plástico –montaje, música y dirección artística– que refuerzan la propuesta estilística de Carles Marqués-Marcet. Algo parecido ocurre con ‘Segundo premio’, el relato urdido por Isaki Lacuesta, Pol Rodríguez y el guionista Fernando Navarro en torno a la realidad y la leyenda del grupo Los Planetas. La recompensa: los premios a mejor dirección, fotografía y sonido.

El actor Enric Auquer, recogiendo su Premio Gaudí por su papel en 'Casa en flames'. / Europa Press

Por detrás de ellas, con dos premios, el de mejor guion adaptado y el de interpretación revelación (para Laura Weissmahr), se ha colocado ‘Salve Maria’ de Mar Coll, tenso relato de una maternidad compleja. La dirección novel ha recaído en Celia Giraldo por ‘Un lugar común’, una producción de ESCAC sobre una mujer madura que debe replantearse su existencia cuando es despedida del trabajo. ‘Mariposas negras’, en torno al cambio climático desde la perspectiva de una mujer africana, otra asiática y una tercera caribeña, se ha llevado el Gaudí a la mejor película de animación.

Los directores Marcel Barrena y Dani de la Orden durante la entrega de los XVII Premis Gaudí de cine. / Europa Press

En la categoría de documental lo ha obtenido ‘Diari de la meva sextorsió’, en el que su directora, Patricia Franquesa, explica el laberinto de los chantajes digitales en el que quedó atrapada después de que le robaran su ordenador. ‘El Príncep’ de Àlex Sardà, y con Enric Auquer –que subió por segunda vez al escenario–, ha recibido los honores al mejor cortometraje, y en cuanto a la película europea se ha optado por ‘Anatomía de una caída’, de Justine Triet, por encima de ‘La zona de interés’ o ‘Fallen leaves’.

Paula Malia y Marc Clotet, los presentadores de la gala de los Gaudí. / Europa Press

En realidad han sido unos premios concentrados en cuatro películas, las que partían como favoritas (7 para ‘El 47’, 4 para ‘Polvo serán’ y 3 para ‘Casa en flames’ y ‘Segundo premio’), y se han ido de vacío ‘Mamífera’, ‘Los destellos’ o ‘Los pequeños amores’. Sin sorpresas y con algunas confirmaciones. Por ejemplo, este es el quinto Gaudí que consigue Eduard Fernández desde la creación de los premios en 2009, después de obtenerlos en 2013 y 2015 por ‘Una pistola en cada mano’ y ‘El niño’, en la categoría de actor secundario, y en 2011 y 2017 por ‘La mosquitera’ y ‘El hombre de las mil caras’.