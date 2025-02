Bridget Jones y el Capitán América: dos regresos triunfales en la cartelera para San Valentín

El día de San Valentín en la cartelera española es una velada con Bridget Jones y Capitán América, pues llegan a las salas sus nuevas aventuras. Al personaje mítico de Renée Zellweger le llega el momento de enamorarse de nuevo (o no) mientras cuida de sus hijos, y al superhéroe del escudo, el de salvar el mundo.

Fuera de la comedia y la épica, los cines españoles acogerán este viernes la primera película de un cineasta noruego con el séptimo arte en las venas, ya que se trata del nieto de dos leyendas como Liv Ullman e Ingmar Bergman. Debuta con un trabajo inquietante titulado 'La tutoría', protagonizado por una actriz a la que hay que seguir la pista: Renate Reinsve, conocida por 'La peor persona del mundo'.

A continuación, los estrenos en salas del viernes 14 de febrero:

'Capitán América: Brave new world'

El superhéroe de Marvel regresa para enfrentarse a un malvado poderoso, 'Hulk Rojo', proveniente del universo de otra leyenda del mítico sello. Adrenalina a mansalva, ritmo trepidante, luchas que no dejan ni pestañear... Todos los ingredientes de la 'épica Marvel' están en la película, en la que Anthony Mackie vuelve a encarnar al superhéroe del escudo, Danny Ramírez aparece como 'Falcon' y un actor de nombre Harrison Ford (casi nada) debuta en la saga siendo ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos.

'Bridget Jones: Loca por él'

Casi con el inicio de siglo saltó a la gran pantalla Bridget Jones, imposible no identificarla ya con Renée Zellweger. Veinte años después no se diluye la estela de aquel éxito. Entre tanto, tres largometrajes sobre la vida de esta mujer que buscaba el amor, que lo encontró, que tuvo un hijo y que ahora tiene dos. Dos pequeños que cuidar en un momento de tránsito emocional. De eso va la cuarta entrega de la saga, dirigida por Michael Morris a partir de un guión en el que otra vez participa la escritora que creó a Bridget, Helen Fielding. Sale Hugh Grant de nuevo y se estrena Leo Woodall, a quien se ve en la serie 'The white lotus', segunda temporada.

'La tutoría'

Halfdan Ullman Tondel es nieto de Liv Ullman e Ingmar Bergman. Hace cine, y qué cine a tenor de su primera película, 'La tutoría': una historia inquietante sobre cómo un supuesto caso de acoso sexual entre dos niños va generando en la psicología de los padres y las madres de los chicos una serie de efectos tremendos... E imprevisibles. Noruega eligió el filme para la preselección de los Óscar, y no superó el examen final, pero galardones tiene unos cuantos. Fue 'Cámara de Oro' en el Festival de Cannes, el premio a la mejor ópera prima, y más recientemente se hizo con el 'Discovery' del cine europeo. Entre sus numerosos puntos fuertes, el protagonismo de la noruega Renate Reinsve.

'Vermiglio'

La segunda película de la cineasta ítalo-argentina Maura Delpero llega a las salas tras un periplo de relumbrón en festivales, algo que no es desconocido para la directora, cuya ópera prima, 'Hogar', logró menciones y reconocimientos en certámenes como el de Locarno, en 2019. Y ahora, con esta historia sobre la rutina de una familia italiana alojada en un remoto rincón de Los Alpes tras la Segunda Guerra Mundial, se ha hecho ya con el gran premio del jurado en el festival de Venecia del año pasado y con nominaciones para los Globos de Oro y para los galardones del cine europeo.

'La marsellesa de los borrachos'

Documental con ecos de 'road movie' que sigue los pasos del grupo Cantacronache, el cual, durante el verano de 1961, en plena dictadura franquista, se embarcó en un viaje por España para ir recopilando viejas canciones populares de la resistencia. Pablo Gil Rituerto debuta en la dirección con este trabajo con numerosos atractivos, no solo en lo que se refiere a memoria histórica, sino también en el plano musical, ya que artistas como Nacho Vegas o María Arnal ponen sus voces para la reinterpretación de algunas de esas viejas canciones.

'Chhaava'

Superproducción de la industria cinematográfica de la India, con todo lo que eso supone: un despliegue visual enorme. Todo para contar la lucha de Chhatrapati Shivaji Maharaj por defender el legado de su padre, un líder visionario y estratega sin parangón.

'Descalzos'

Documental sobre la génesis y ascenso meteórico al estrellato universal del grupo Hakuna Group Music, una banda formada por chicos y chicas de todo el mundo con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro en 2013. Desde entonces, éxito tras éxito con ecos indisimuladamente católicos.

'Los exploradores'

Alfonso tiene 11 años, y junto a sus amigos, deberá enfrentarse a sus miedos para descubrir qué hay detrás de la tormenta que amenaza con destruir el lugar de La Mancha en el que viven, como si fuera un nuevo don Quijote. Es el punto de partida de la trama de esta producción animada hecha entre España, Argentina y Alemania, y dirigida por Gonzalo Gutiérrez.

'Mary Superchef'

El camino para ser una gran chef no es fácil, así que Mary habrá de superar numerosos obstáculos a pesar del apoyo incondicional de su entrañable abuela. Viajes en el tiempo y la importancia del esfuerzo se mezclan en esta producción del pujante cine de animación europeo, en esta ocasión procedente de Luxemburgo, Italia e Irlanda.