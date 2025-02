Adrien Brody y Timothée Chalamet se baten por el Oscar y por el récord de precocidad

El próximo 2 de marzo, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entregue los premios Oscar, Timothée Chalamet tendrá 29 años y 65 días. Eso significa que si el intérprete neoyorquino se lleva la estatuilla a la que aspira por su papel de Bob Dylan en el 'biopic' 'A complete unknown' se convertirá en el ganador del premio al mejor actor protagonista más joven de la historia. El hombre que parece más cualificado para impedir que ello ocurra es Adrien Brody, que en los pronósticos más fiables se disputa con Chalamet la etiqueta de gran favorito por su trabajo en 'The brutalist'. El asunto tiene una curiosa vuelta de tuerca, porque ahora mismo el actor que ostenta la distinción de haber ganado el Oscar en la categoría principal a una edad más temprana es, precisamente, Adrien Brody.

Brody tenía 29 años y 34o3 días cuando, el 23 de marzo de 2003, recibió el premio de la Academia al mejor actor protagonista por 'El pianista', arrebatándole el título de ganador más joven a Richard Dreyfuss (que había conquistado el galardón en 1978 por 'La chica del adiós' con 30 años y 156 días). Al salir a recoger la estatuilla de manos de Halle Berry, Brody protagonizó uno de los momentos más recordados (y controvertidos) de la historia de los Oscar al tomar a la sorprendida actriz entre sus brazos y plantarle un prolongado beso en los labios. Años después del incidente, Berry relató que se había visto completamente incapaz de reaccionar: "Me limité a seguirle el rollo mientras me preguntaba: '¿qué coño está pasando aquí?'". En los 11 años siguientes, Brody se quedó fuera de las nominaciones. Cuando el pasado enero, el actor ganó el Globo de Oro por 'The brutalist', Halle Berry le felicitó públicamente desde su cuenta de Instagram.

Según las predicciones de 'Variety', la revista decana de la información sobre la industria del entretenimiento en Estados Unidos, Timothée Chalamet es quien cuenta con más opciones de hacerse con el Oscar al mejor actor protagonista el 2 de marzo. En cambio, el portal Gold Derby, principal referencia del sector en el que atañe a los premios de cine y televisión, sitúa a Adrien Brody un peldaño por encima de su gran rival.

En ambos casos, los otros tres candidatos -Ralph Fiennes, por 'Cónclave'; Colman Domingo, por 'Las vidas de Sing Sing', y Sebastian Stan, por 'The apprentice. La historia de Trump'- figuran relegados a considerable distancia de los dos favoritos. Ahora bien, quien quiera que resulte ganador en los premios del Sindicato de Actores que se entregan en la noche del domingo 23 en Los Ángeles (Brody, Chalamet, Domingo y Fiennes están también nominados, junto con Daniel Craig) consolidará de manera significativa su posición en las quinielas de cara al Oscar: 13 de los últimos 15 vencedores repitieron luego triunfo en la gala de la Academia.

El actor Timothee Chalamet. / EFE

Los más precoces

Pese a ser el más joven en recibir el Oscar al mejor actor protagonista, Adrien Brody no es, ni de lejos, el intérprete que ha conseguido la estatuilla dorada a una edad más temprana. Ahí le supera Timothy Hutton, que tenía 20 años y 227 días cuando en 1981 se llevó el premio al mejor actor de reparto por 'Gente corriente'. Y en las categorías femeninas, la juventud de las ganadoras es aún más acentuada. Marlee Matlin (la primera intérprete sorda que ganó un premio de la Academia) conquistó en 1987 el Oscar a la mejor actriz protagonista por 'Hijos de un dios menor' con 21 años y 218 días. Y el récord absoluto de precocidad corresponde a Tatum O’Neal, que, por su trabajo en 'Luna de papel', recogió el galardón correspondiente a la mejor actriz de reparto de 1973 con solo 10 años y 148 días.

En el otro extremo, Anthony Hopkins tenía 83 años y 115 días cuando el 25 de abril de 2021 recibió el Oscar al mejor actor protagonista por 'El padre', lo que lo convierte en el intérprete de más edad que ha obtenido la estatuilla en una categoría competitiva (los premios honorarios son un mundo aparte en el que la longevidad es casi un requisito).