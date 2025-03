Oscars 2025: los 10 momentos clave de la gala

La ceremonia de los Oscar iba a ser el colofón a una temporada de premios larga y agitada, con incendios literales y digitales y toda clase de giros y vueltas. Al contrario de lo habitual últimamente, la competición parecía bastante abierta, lo que prometía dar cierta emoción a una noche que siempre suele acabar haciéndose larga. ¿Cómo se resolvería el drama de 'Emilia Pérez'? ¿Triunfaría finalmente 'Anora', a pesar del desplante de los Globos de Oro? Aquí resumimos en algunos puntos lo que se vivió en el Dolby Theater de Los Ángeles.

1. Apertura en homenaje a L.A. (y a L. Frank Baum)

La gala se abrió con un montaje con imágenes de 'El mago de Oz', 'La Bamba', 'Chinatown', 'El gran Lebowski' y otras muchas películas rodadas en el núcleo de la industria audiovisual de Estados Unidos. De la primera de esas película proviene 'Over the rainbow', interpretada con finura técnica justo después por Ariana Grande, a la que sucedió Cynthia Erivo, su compañera de reparto en 'Wicked', con 'Home', de otro musical inspirado en la obra de Frank L. Baum: 'The wiz'. Finalmente, interpretaron a dúo 'Defying gravity', como en la película que las actrices y cantantes venían a representar esta noche. Los incendios de L.A. volvieron a primer plano, mucho más adelante en la noche, cuando se invitó al escenario a una representación de los bomberos del condado, y curiosamente, se les dejó contar algunos chistes.

2. Un efectivo maestro de ceremonias

Conan O’Brien apareció en la gala del único modo posible para él: emergiendo de la espalda de Demi Moore en 'La sustancia' (y volviéndose a colar para recuperar un zapato). Sobre el escenario del Dolby Theater, se presentó como 'A complete unknown', “A real pain' y 'Nosferatu': “Esas son algunas de las cosas que me han llamado en la alfombra roja". Repasando las películas estrella de la noche, declaró su amor por 'The brutalist' de peculiar manera: "Me encantó, no quería que se acabara nunca; por suerte, nunca lo hizo". Se dirigió a Karla Sofía Gascón para avisarle que, si tuitea sobre los Oscar, debe saber que su nombre es… "Jimmy Kimmel". También se declaró fan de 'Babygirl', recordó las presuntas dificultades de Banderas para abordar el papel (un marido con problemas para proporcionar un orgasmo a su mujer) y afirmó que para él habría sido más sencillo. Fueron todo 'hits', ni un solo desliz, con un ritmo salvaje y ese punto de delirio siempre agradecible en O'Brien. Sobre todo cuando, después de prometer que su gala sería ágil, se marcó un número musical ('I won't waste time') marcado por los sinsentidos más innecesarios.

3. Kieran Culkin pide otros dos hijos a su mujer

El mítico Roman Roy de 'Succession', ganador del Oscar al mejor actor (relativamente) secundario por su papel en 'A real pain', sabía que debía hacer un discurso corto, pero se explayó vivamente y dejó un momento íntimo memorable. Recordó a su mujer Jazz, presente en el patio de butacas, cierta promesa. "Después de que ganara el Emmy, estábamos paseando por un parking… Y me dice, 'Oh, Dios, me acabo acordar [de que te daría un tercer hijo si ganabas el Emmy]! Supongo que te debo el tercero'. Yo me giré y le dije: 'En realidad, quiero cuatro'. Y se dio la vuelta para decirme –o sea, juro por Dios que esto pasó hace poco más de un año–: 'Te daré cuatro cuando ganes el Oscar'". Llamó a Jazz "mujer de poca fe", pidió perdón por ganar otra vez y la animó a que se pusieran con el tema. Ella soltó un sonado "¡no!" entre risas.

4. Primeras veces históricas

Como él mismo recordó, Paul Tazewell se ha convertido en el primer hombre negro en hacerse con el Oscar a diseño de vestuario. La reacción del público fue espontánea y efusiva: la ovación de pie más apasionada, con algún alarido notable de Colman Domingo, que no aparece en 'Wicked' pero sí trabajó, como Tazewell, en 'Miracle at St. Anna' de Spike Lee. No fue el primer hito histórico de la noche: 'Flow' acababa de ganar el primer Oscar de la historia para una película letona, el de mejor película de animación. Y algo más adelante, 'Aún estoy aquí' se convertiría en primera película brasileña en ganar el Oscar a mejor película internacional.

5. Sean Baker da las gracias a la "comunidad de trabajadoras sexuales"

Recogiendo su Oscar al mejor guion original por 'Anora', Sean Baker quiso mencionar a agradecidos habituales, como su reparto o sus productores, pero también a la "comunidad de trabajadoras sexuales", quienes le ayudaron a escribir la película compartiendo sus historias. "Mi respeto más profundo. Comparto esto con vosotras". Esta no es la primera vez que Baker escribe una película con el trabajo sexual como trasfondo. Por ejemplo, su revelación llegó hace diez años con la rodada con iPhone 'Tangerine', en la que una prostituta transexual emprendía un periplo por Santa Mónica en busca de la chica con que su novio le ha puesto los cuernos.

6. Homenaje (porque sí) a James Bond

Por algún motivo, en la gala se quiso rendir tributo a 007 (como en la edición de hace tres años) y a la pareja de productores, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, que acaban de ceder el control creativo de la saga a Amazon. El homenaje incluyó un montaje de momentos clave, una coreografía liderada por Margaret Qualley (la versión mejorada de Demi Moore en 'La sustancia') y algunas versiones de clásicos bondianos por estrellas del pop actual: 'Live and let die' a cargo de LISA, componente de BLACKPINK y ahora vista en 'The White Lotus'; 'Diamonds are forever' por una Doja Cat algo desafinada, y una (esta sí) espectacular 'Skyfall' (ganadora del Oscar a la mejor canción en 2013) por la ascendente Raye.

7. Las (escasas) notas políticas

En su aparición para entregar el Oscar al mejor montaje, la protagonista de 'Kill Bill' –cuyo segundo volumen, comentó O'Brien, ha cumplido veinte años, aunque fue en abril de 2024– aprovechó para lanzar un raro, rarísimo apunte político de la gala: "Slava Ukraine", es decir, "Gloria a Ucrania". La única voz alzada claramente al respecto en toda la noche. La situación de Gaza fue después abordada de frente por Basel Adra y Yuval Abraham, activista palestino y cineasta israelí que forman parte del colectivo detrás de 'No other land', ganadora del Oscar al mejor documental y, al menos hasta ahora, sin distribuidora en Estados Unidos. "'No other land' refleja la cruda realidad que hemos estado sufriendo décadas", dijo el primero. "Cuando miro a Basel, veo a mi hermano, pero somos desiguales", dijo el segundo. "Nosotros vivimos en un régimen donde soy libre bajo la ley civil. Y Basel está bajo leyes militares que destruyen su vida y que no puede controlar".

8. Las lágrimas de Zoe Saldaña

El discurso más emocionado y épico de la noche, sin discusión, fue el de Saldaña por su papel en 'Emilia Pérez'. Empezó con unos llorosos "mami" y siguió con una maratón de emoción dedicada, sobre todo, a su familia: "Todo lo valiente, atrevido y bueno que he hecho en mi vida ha sido gracias a vosotros", afirmó, poco antes de declararse "orgullosa de hija de padres inmigrantes"; de padre dominicano y madre mitad dominicana y mitad puertorriqueña, para más señas. De su marido, solo destacó "su maravilloso pelo", lo que no sabemos como se debió tomar él internamente. Antes que mencionar el nombre de Karla Sofía Gascón, prefirió resumir en "compañeras de reparto".

9. 'In memoriam' otra vez incompleto

Morgan Freeman recordó a su colega y, según dijo, amigo Gene Hackman, con quien compartió dos películas, el clásico 'Sin perdón' y la algo menos vista 'Bajo sospecha'. Arrancó después el clásico 'in memoriam', en el que Hollywood no tuvo espacio para recordar al francés Alain Delon ni a la española Marisa Paredes, solo por ejemplo. Todavía no son premios tan internacionales. Hubo cólera en las redes con el supuesto olvido de Quincy Jones –siete veces nominado a estos premios–, pero es que se le iba a dedicar después un homenaje aparte, presentado por Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey y coronado por la interpretación de 'Ease on down the road', o la segunda canción de 'The wiz' que sonaba esta noche, a cargo de Queen Latifah.

10. Cuatro Oscar en una noche

El último premio de la noche fue presentado por Meg Ryan y Billy Crystal, o "el mejor presentador de los Oscar de la historia", según explicó el tampoco nada desdeñable Conan O'Brien. Los antiguos Sally y Harry presentaron el premio para, finalmente, 'Anora', algo que se veía venir tras las repetidas visitas de su director, guionista y montador, Sean Baker, al escenario del Dolby Theater, siempre con sonrisa contagiosa. "¡Larga vida al cine independiente!", dijo con su cuarto Oscar en una noche, récord solo conseguido antes en 1954 por un tal Walt Disney.