Úrsula Corberó, actriz: "Ya no soy la niñata de 17 que era cuando participé en 'Física o química', entonces todo me daba igual"

Durante buena parte del rodaje de su nueva película, Úrsula Corberó no entendía nada. “Yo no dejaba de hacer preguntas sobre mi personaje, y no recibía ninguna respuesta; fui muy pesada, porque en los rodajes necesito saberlo todo, hasta que Luis me dijo: ‘no busques motivaciones ni significados, limítate a interpretar’”, confiesa la actriz catalana acerca de su trabajo en ‘El Jockey’, comedia negra con toques de intriga que rodó a las órdenes del argentino Luis Ortega, y a bordo de la que acaba de incorporarse a la cartelera. “Yo estaba acostumbrada a participar en proyectos de vocación más comercial, en los que todo está muy calculado, y las formas de hacer las cosas son rígidas. Y, de repente, sentir esa incertidumbre y ese vértigo me resultó muy liberador, porque aprendí a dejarme llevar por la energía que me rodeaba y experimentar”.

Tal y como lo dicho arriba permite adivinar, 'El jockey' es una película rara; su premisa argumental misma resulta difícil de resumir. La protagoniza un jinete legendario pero adicto a la mala vida (Nahuel Pérez Biscayart) que, mientras trata de salir airoso de su asociación con un grupo de mafiosos, experimenta inexplicables cambios de género y edad. “Yo creo que habla sobre la importancia de buscarse a uno mismo, y de escucharse atentamente, para encontrar la felicidad”, opina Corberó, que en la película encarna a Abril, que es la novia del autodestructivo protagonista y está decidida a encontrarlo vivo o muerto.

“Por fortuna, la sociedad está aprendiendo a aceptar que las personas no tienen que ser catalogables con etiquetas, que no somos solo una cosa u otra. También puede entenderse como una reflexión sobre todos los cambios, constantes y radicales, que estamos viviendo últimamente”, añade la actriz, aunque se resiste a ahondar en posibles interpretaciones sociales y políticas. “No suele gustarme hablar de esas cosas. Respeto mucho a los personajes públicos que se mojan sobre lo que pasa en el mundo, pero yo no me atrevo a decirle a la gente lo que tiene que pensar porque ni siquiera sé lo que yo misma pienso. Y me parecería un poco hipócrita predicar sobre lo mal que están las cosas cuando yo soy una persona tan afortunada”.

La actriz Úrsula Corberó en la premier de la miniserie de Netflix “ El cuerpo en llamas ”. / EFE

Desde que el éxito descomunal de ‘La casa de papel’ la convirtió en una celebridad en todo el mundo, Corberó ha trabajado para consolidar su perfil de actriz internacional; gracias a ‘El jockey’, que participó en la Mostra de Venecia antes de representar a Argentina en la última edición de los Oscar, la actriz compitió por primera vez en uno de los grandes festivales del mundo. “Me gusta ponerme nuevos límites, y trabajando en España eso ya no me resulta tan fácil”. Hace solo unos meses la actriz estrenó la primera temporada de ‘Chacal’, en la que comparte reparto con actores como Eddie Redmayne y Charles Dance, y que supone el papel en inglés más sustancial de su carrera desde su participación en ocho de los episodios de ‘Snatch’ (2018). “Por entonces yo no hablaba una palabra del idioma”, recuerda acerca de aquella serie, ‘spin off’ de la película homónima de Guy Ritchie, que supuso su primera experiencia en un rodaje anglosajón. “Para conseguir el trabajo preparé una escena memorizando fonéticamente diálogos en inglés, sin saber lo que decía, y la mandé en vídeo; cuando me dijeron que el director quería conocerme en persona entré en pánico, y recuerdo que de camino a nuestra reunión me puse a vomitar a causa de los nervios”.

Tal vez inevitablemente, reconoce, la extraordinaria repercusión de ‘La casa de papel’ fue un arma de doble filo para ella. “No quiero sonar desagradecida, porque gracias a la serie he podido llevar mi carrera a otro nivel, pero la fama puede hacer que te sientas un bicho raro”, asegura. “No sé, me resulta muy perturbador que, en cuanto paso unos días de vacaciones, inmediatamente después aparezcan en las revistas unas fotos mías en bikini; es una invasión de la intimidad muy grave, y causa un gran daño mental. Me he planteado muchísimas veces dejar las redes sociales, pero tengo 20 millones de seguidores en Instagram y creo que sería una decisión muy radical”.

Eso no significa, prosigue, que no disfrute de ponerse bajo los focos. “Me encanta que me presten atención, que me miren. Cuando me subí a un escenario por primera vez siendo una niña, tuve claro que había nacido para esto”. Curiosamente, esa temprana seguridad ha ido desvaneciéndose a lo largo de los años. “Ya no soy esa mocosa que rodaba anuncios publicitarios, ni la niñata de 17 que era cuando participé en ‘Física o química’. Entonces todo me daba igual. Ahora soy más madura, y he aprendido tanto a preocuparme por las cosas que realmente lo merecen como a dejar de hacerlo por las que no”.