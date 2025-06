El éxito de 'Ne Zha 2' convierte la animación china en un motivo de orgullo nacional

Este viernes llega a las salas españolas una película de animación procedente de una cinematografía que no acostumbra a ser relevante en este campo, la china. Relevante a nivel internacional, ya que los dibujos animados han ocupado una parcela importante de la cinematografía china desde que, en 1922, se crearan unos estudios en Shanghái dedicados a la animación. El género se conoce como 'doinghua' (animación, en chino) y, sin ser tan famoso como el 'anime' japonés, cuenta con legiones de seguidores.

El filme que se estrena ahora en nuestra salas es 'Ne Zha 2' (2025), dirigido por Yu Yang (conocido por su nombre artístico de Jiaozi, la 'gyoza' o empanadilla al vapor), producido por el estudio Coco Cartoon y secuela del también exitoso –aunque de forma más local– 'Ne Zha' (2019), del mismo director. Lo más relevante de esta película a nivel comercial –y geopolítico, para que nos vamos a engañar– es que a las tres semanas de su estreno en China, que tuvo lugar el 29 de enero, había recaudado más que ningún otro filme, y en este momento suma ya 1.830 millones de euros, habiendo costado cerca de 70 millones.

En plena guerra de los aranceles entre Estados Unidos y China, 'Ne Zha 2' ha superado ya lo ganado por 'Del revés 2', filme de Pixar que el año pasado batió récords y con sus 1.480 millones de euros recaudados en el mundo se convirtió en la película animada más taquillera de todos los tiempos. Ya no lo es. Otro motivo para que Donald Trump, en su paranoia particular sobre cómo el resto del mundo quiere quitarle a Estados Unidos su hegemonía cinematográfica, no duerma tranquilo.

Una novela del siglo XVI

La dimensión de 'Ne Zha 2' no termina aquí, ya que en su propio país es ya un título histórico: es la octava película con mayor recaudación de taquilla en la historia del cine chino. El filme se inspira una novela del siglo XVI titulada 'La investidura de los dioses', y el personaje de Ne Zha ya fue protagonista de un mediometraje animado de 1979, 'El pequeño Nezha pelea contra los grandes reyes de los dragones'. En todos estos relatos dominan la fantasía y los elementos del popular género 'wuxia', el de artes marciales y caballería, pero ahora adaptados a las nuevas corrientes estéticas de la animación y a la redefinición de los personajes clásicos de este tipo de productos.

Los personajes de 'Ne Zha 2', proyectados en los rascacielos de Chengdu, en el suroeste de China / AFP

Es una película tan aparatosa como generosa en metraje, casi dos horas y media, lo que no es habitual en la animación salvo raras excepciones. 'Ne Zha 2' necesita de un largo y cósmico prólogo explicativo antes de entrar verdaderamente en materia. Aun sin personajes, solo con elementos de la naturaleza en colisión, se nos informa de la existencia de la Perla del Caos, bendecida por el cielo y la tierra. El señor supremo decidió dividirla en dos: la energía positiva derivó en la denominada Perla Espiritual, mientras que la negativa originó el Orbe demoniaco, que después se reencarnó en el personaje que da título al filme.

Resultado apabullante

Y cuando entra en materia, épica, fantástica y disconforme, lo hace con una curiosa y atractiva animación 3D dispuesta a rivalizar con lo que venga de Pixar, Disney, DreamWorks, Warner y cualquier estudio de la órbita hollywoodiense. El resultado es bastante apabullante a partir de una premisa argumental de lo más simple, de nuevo un enfrentamiento apocalíptico entre el Bien y el Mal.

Que se haya convertido en algo así como el orgullo nacional en China dice mucho de la relación que en este momento guardan entre sí las cuestiones cinematográficas y las políticas. Explicaba Adrián Foncillas desde Pekín el pasado febrero que los escenarios reales recreados en la película, procedentes de la provincia de Sichuan, se han convertido en fuente de peregrinación del cuádruple de visitantes habituales. Según proclama el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno chino, el filme "tiende un nuevo puente para el intercambio cultural entre China y el mundo". El orgullo se desparrama por todos los lados. "Nadie puede explicar la mitología china mejor que China", asegura la prensa del país. Tienen toda la razón, y en el punto de mira está cómo Disney y otros estudios anglosajones han tratado la realidad china en cintas tipo 'Mulan'. Todo cine es político. Ahora, más que nunca, aunque estemos hablando de una película de animación… ¿para todos los públicos?