Estreno de cine
Aronofsky da tumbos por su violenta versión de ‘Jo, qué noche’ en 'Bala perdida'
Nando Salvà
'Bala perdida'
Puntuación: ★★★☆☆
Director: Darren Aronofsky
Reparto: Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Regina King
Año: 2025
Estreno: 10 de octubre de 2025
Las películas sobre grupos rivales de maleantes excéntricos que persiguen bolsas llenas de dinero suelen compensar su dependencia de clichés y trampas argumentales recurriendo a la energía y descaro. Eso mismo es lo que Darren Aronofsky intenta en su aportación al subgénero, pero también trata de reconfigurar lo que debería ser una comedia de enredo ultraviolenta a la manera de las parábolas sobre sufrimiento corporal fundamentado en daños psicológicos que llenan su filmografía.
Mientras contempla la serie de humillaciones que un camarero sufre a manos de los villanos caricaturescos de diversas etnias que lo persiguen, ‘Bala perdida’ trae a la mente tanto a los falsos culpables hitchcockianos como algunas películas de Guy Ritchie y de los imitadores de Tarantino, e intenta con descaro erigirse en heredera espiritual de ‘Jo, ¡qué noche!’. Entretanto, quiere mantenerse frívola y amoral, pero la obsesión de Aronofsky por someter a sus protagonistas a castigos físicos la deja atrapada en tierra de nadie.
Es cierto que su retrato de la Nueva York de los 90, sórdida y vibrante, le confiere grandes dosis de electricidad y textura visual, pero se contenta con llenar ese escenario con un héroe que no hace nada interesante y varias secuencias de acción impetuosas pero huecas. Eso le basta para resultar entretenida, pero no más que algunas de las películas similares que criaban polvo en los videoclubs en la época que recrea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia