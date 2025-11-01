Magallanes', de Lav Diaz, y 'The mastermind', de Kelly Reichardt, Espiga de Oro ex aequo

El jurado internacional de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha premiado este sábado con la Espiga de Oro a las películas 'Magallanes', del director filipino Lav Díaz, y 'Mastermind', firmada por la estadounidense Kelly Reichart.

La Espiga de Plata ha sido otorgada a la película húngara 'Silent Friend', de Ildikó Enyedi; mientras que los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini se han hecho con el precio a la mejor dirección por su película 'La noche está marchándose ya'.

En cuanto a las interpretaciones, el jurado ha valorado los trabajos de Eva Victor, por su papel en 'Sorry baby', dirigida por ella misma, y Harry Melling por 'Pillion'.