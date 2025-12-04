Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crítica de 'Supernatural': tras la pista de André Malby, sanador y chamán tan fascinante como cuestionado

De New Hampshire a Cuevas de la Luz pasando por Biarritz, el documental de Ventura Durall sigue los pasos del supuesto clarividente

Un fotograma de 'Supernatural'

Un fotograma de 'Supernatural' / Archivo

Quim Casas

'Supernatural'

Dirección: Ventura Durall

Género: Documental

Estreno: 5/12/2025

★★★

"Una vez volé por la habitación de un hospital, con Demeron intrevenoso, no, no fue sobrenatural", cantaba el fallecido Vic Chesnutt en su tema de 1993 ‘Supernatural’. Lo utiliza Ventura Durall en la película del mismo título, una curiosa no ficción sobre un personaje contemplado desde distintos puntos de vista. Se trata de André Malby (1943-2008), quien fue definido como homeópata, chamán, sanador y clarividente. Durante una parte del filme, el punto de vista corresponde a la actriz catalana Anna Alarcón, que de pequeña sufrió anorexia y fue ‘sanada’ por Malby.

Pero ‘Supernatural’ empieza con los planos de un hombre que limpia un arco en su casa estadounidense. Es Marthurin, el hijo de Malby, quien nunca ha creído en lo que hizo su padre. Pero sigue su pista, habla con amigos y familiares, recuerda a su madre también fallecida, observa desde la distancia a aquellos que creen en los procesos de Malby. ¿Sanador o fantoche? ¿Místico o impostor? Los recuerdos y experiencias de Anna y Marthurin se entrecruzan y colisionan, aunque ambos buscan el sentido de la magia.

Durall lo filma todo desde esa misma distancia, sin enjuiciar a nadie, de New Hampshire a Cuevas de la Luz pasando por Biarritz, siguiendo, como los dos protagonistas, el rastro de alguien que sigue siendo un enigma.

