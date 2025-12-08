'Una batalla tras otra' lidera las nominaciones a los Globos de Oro, en las que se cuela la española 'Sirat'

'Una batalla tras otra', el filme de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).

Le sigue 'Valor sentimental', del noruego Joachim Trier, con 8; 'Los pecadores', de Ryan Coogler, con 7; 'Hamnet', de Chloè Zhao, con 6, y 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, con 5.

La representación española con 'Sirat'

Mientras que la brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho obtuvo tres -mejor película, película extranjera y actor para Wagner Moura- y la española 'Sirat', dos, en la categoría internacional y en la de mejor banda sonora.

'Sirat', que también ha sido seleccionada por España como candidata al Oscar a mejor película internacional, es una coproducción hispanofrancesa dirigida por Oliver Laxe y con Kangding Ray a los mandos de la dirección musical. Protagonizada, entre otros actores, por Sergi López y Bruno Núñez, que interpretan a un padre y un hijo que buscan a buscan en una 'rave' perdida de Marruecos a su hija y hermana, respectivamente.

'Sirat' competirá en la categoría de mejor película de habla no inglesa con la gala 'Un simple accidente', con la surcoreana 'No hay otra opción', con la brasileña 'El agente secreto', con la noruega 'Valor sentimental' y con la tunecina 'La voz de Hind'.

En el apartado de mejor banda sonora original, la española 'Sirat' competirá con 'Frankenstein', 'Los pecadores', 'Una batalla tras otra', 'Hamnet' y 'F1: La película'.

La lista de las nominaciones

El cineasta Guillermo del Toro, mexicano de origen español, figura entre los nominados a Mejor película por 'Frankenstein'. Un filme que competirá al globo de oro a la mejor película junto a 'Hamnet', 'El agente secreto', 'Valor sentimental', 'Los pecadores' y 'Un simple accidente'.

En el apartado de Mejor dirección de película, compite también Guillermo del Toro ('Frankenstein'), con Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra'), Ryan Coogler ('Los pecadores'), Jafar Panahi ('Un simple accidente'), Joachim Trier ('Valor sentimental') y Chloé Zhao ('Hamnet').

Como Mejor actor principal en categoría dramática aparecen Joel Edgerton ('Sueños de trenes'), Dwayne Johnson ('The Smashing Machine'), Michael B Jordan ('Los pecadores') Wagner Moura ('El agente secreto') Jeremy Allen White ('Springsteen: Deliver Me From Nowhere').

Al mejor actor principal de película cómica están nominados Timothée Chalamet ('Marty Supreme'), George Clooney ('Jay Kelly'), Leonardo Dicaprio ('Una batalla tras otra'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Lee Byung Hun ('No hay otra opción') y Jesse Plemons ('Bugonia').

En cuanto a Mejor actriz principal en comedia o musical, lucharán por el globo de roo Rose Byrne ('Si pudiera, te daría una patada'), Cynthia Erivo (Wicked: Parte II), Kate Hudson ('Song Sung Blue'), Amanda Seyfried ('The Testament of Ann Lee') y Emma Stone ('Bugonia').

Y la Mejor actriz principal en película dramática competirán Renate Reinsve ('Valor sentimental'), Jennifer Lawrence ('Die my love'), Jessie Buckley ('Hamnet'), Julia Roberts ('Caza de brujas'), Sydney Sweeney ('Christy') y Eva Victor ('Sorry, baby').

Por otro lado, al Mejor actor de reparto en cualquier película aspiran al globo de oro Paul Mescal ('Hamnet'), Sean Penn ('Una batalla tras otra'), Stellan Skarsgard ('Valor sentimental'), Benicio del Toro ('Una batalla tras otra'), Jacob Elordi ('Frankenstein') y Adam Sandler ('Jay Kelly').

Y las actrices nominadas a Mejor actriz de reparto en cualquier película son Emily Blunt ('The Smashing Machine'), Elle Fanning ('Valor sentimental'), Ariana Grande ('Wicked: Parte II'), Inga Ibsdotter Lilleaas ('Valor sentimental') y Teyana Taylor ('Una batalla tras otra').

Entre otras muchas otras categorías en los premios de los Globos de Oro, en televisión, las series nominadas a Mejor serie dramática son 'La diplomática', 'The Pitt', 'Pluribus', 'Slow Horses' 'y The White Lotus'.

La gala de entrega de premios se celebrará el 11 de enero en Los Ángeles.