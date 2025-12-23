Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gaizka Urresti rinde homenaje en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' a uno de los directores españoles más personales y transgresores

El nuevo documental del autor de 'Labordeta, un hombre sin más' defiende con rigor la causa de un cineasta libre para quien vida y obra eran indisociables

Una imagen de 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'

Una imagen de 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'

Desirée de Fez

'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'

Dirección: Gaizka Urresti

Documental

Año: 2025

Estreno: 25 de diciembre de 2025

★★★

Gaizka Urresti ('Labordeta, un hombre sin más') dedica su nuevo documental a Eloy de la Iglesia, uno de los cineastas más interesantes de nuestro cine. También más transgresor, más controvertido, más incómodo, más conectado con la realidad y, como a él le gustaba decir, más libre. Concebido desde la admiración y el rigor, 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' es un acercamiento notable a la vida y la obra del director de 'Navajeros' (1980). Y en este caso lo de "vida y obra" no es una expresión rutinaria: hay en la película de Urresti una voluntad clara, bellamente expuesta a través del testimonio de quienes lo conocieron y de la selección de escenas de sus películas, de sostener en todo momento que para Eloy de la Iglesia cine y vida eran indisociables.

Desde ese lugar, Urresti recurre al testimonio de críticos, cineastas, colaboradores y amigos, entre ellos José Sacristán, Jose Luis Garci y Fernando Méndez-Leite, para hacer un repaso a la filmografía de Eloy de la Iglesia y recordar su feroz relación con una realidad hipócrita y castrante. De los recuerdos y apreciaciones de esas personas, ilustradas con archivo e imágenes de sus películas, sale un análisis bien documentado, contextualizado y actualizado de la obra del autor, de la osadía de su cine, de su lucha contra la censura, de su compromiso con la marginalidad, del lugar que ocupó la adicción en su cine y, por desgracia, en su vida, y de su forma de hablar abiertamente de homosexualidad en la España de finales de los 70 y principios de los 80.

¿Por qué han archivado la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual?: la noticia ha supuesto un duro revés para la presentadora

Mickey y Minnie Mouse llevan alegría a los niños hospitalizados en Gijón: "Es una idea muy bonita"

El postre más asturiano que vuelve por Navidad y enamora a todo el que lo prueba: así puedes hacerlo en casa (y como las abuelas de siempre)

¿Por qué han archivado la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual?: la noticia ha supuesto un duro revés para la presentadora

