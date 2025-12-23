Estrenos de cine
Gaizka Urresti rinde homenaje en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' a uno de los directores españoles más personales y transgresores
El nuevo documental del autor de 'Labordeta, un hombre sin más' defiende con rigor la causa de un cineasta libre para quien vida y obra eran indisociables
Desirée de Fez
'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'
Dirección: Gaizka Urresti
Documental
Año: 2025
Estreno: 25 de diciembre de 2025
★★★
Gaizka Urresti ('Labordeta, un hombre sin más') dedica su nuevo documental a Eloy de la Iglesia, uno de los cineastas más interesantes de nuestro cine. También más transgresor, más controvertido, más incómodo, más conectado con la realidad y, como a él le gustaba decir, más libre. Concebido desde la admiración y el rigor, 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' es un acercamiento notable a la vida y la obra del director de 'Navajeros' (1980). Y en este caso lo de "vida y obra" no es una expresión rutinaria: hay en la película de Urresti una voluntad clara, bellamente expuesta a través del testimonio de quienes lo conocieron y de la selección de escenas de sus películas, de sostener en todo momento que para Eloy de la Iglesia cine y vida eran indisociables.
Desde ese lugar, Urresti recurre al testimonio de críticos, cineastas, colaboradores y amigos, entre ellos José Sacristán, Jose Luis Garci y Fernando Méndez-Leite, para hacer un repaso a la filmografía de Eloy de la Iglesia y recordar su feroz relación con una realidad hipócrita y castrante. De los recuerdos y apreciaciones de esas personas, ilustradas con archivo e imágenes de sus películas, sale un análisis bien documentado, contextualizado y actualizado de la obra del autor, de la osadía de su cine, de su lucha contra la censura, de su compromiso con la marginalidad, del lugar que ocupó la adicción en su cine y, por desgracia, en su vida, y de su forma de hablar abiertamente de homosexualidad en la España de finales de los 70 y principios de los 80.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- El Estanco de la Suerte de Oviedo vende un décimo del tercer premio (50.000 euros): 'Siempre nos cuesta dormir, es el mejor día del año
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- La única planta de carbón que continuará abierta en la España peninsular está en Asturias y este es el motivo por el que se ha pospuesto su cierre
- El Oviedo ya se mueve en el mercado: llega Fonseca, sale Brandon, ¿qué pasa con Elías Montiel?
- El segundo quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Gijón: 'Llevamos tres años seguidos dando alegrías
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: "Me duele hasta la barriga"