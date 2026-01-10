Cine
'Sirat', preseleccionada en los Bafta en película de habla no inglesa y 'casting'
Las nominaciones definitivas de los premios del cine británico se darán a conocer el 27 de enero
EP
'Sirat', filme de Oliver Laxe, ha sido preseleccionada en dos categorías de los Bafta, los galardones que concede la Academia Británica de Cine y Televisión. En concreto, el film aparece en la 'longlist' de los Bafta hecha pública este viernes, por lo que aspira a ser nominado en dos categorías: mejor película de habla no inglesa y 'casting'.
Las nominaciones definitivas de los Bafta se darán a conocer el 27 de enero. La gala de entrega de premios tendrá lugar el 22 de febrero.
'Sirat' compite para entrar entre los finalistas nominados a mejor película de habla no inglesa con otros nueve films --tras ser elegidas entre 40 películas a consideración--: 'Un simple accidente', 'La Grazia', 'La chica zurda', 'No Other Choice', 'Nouvelle Vague', 'Rental Family', 'O agente secreto', 'Valor sentimental' y 'La voz de Hind'.
Mientras, está prenominado a mejor reparto con: 'Frankenstein', 'Hamnet', 'Una casa llena de dinamita', 'I Swear', 'Marty Supreme', 'Una batalla tras otra', 'Pillion', 'Valor sentimental' y 'Sinners'.
En otro orden de cosas, los Bafta han revelado las 10 cintas que buscarán ser las nominadas en la categoría de mejor película: 'The Ballad of Wallis Island', 'Bugonia', 'Frankenstein', 'Hamnet', 'I Swear', 'Marty Supreme', 'Nuremberg', 'Una batalla tras otra', 'Valor sentimental' y 'Sinners'.
Gala de los Globos de Oro
Además, en la madrugada del 11 al 12 de enero se celebrarán los Globos de Oro, en donde 'Sirat' ha sido nominada en dos categorías: mejor película internacional y banda sonora original.
Por otra parte, 'Sirat' ha pasado el primer corte de los Oscar (la conocida como 'shorlist') en cinco categorías: mejor película extranjera, sonido, música original, reparto y fotografía.
'Sirat' cerró 2025 como la octava película española más taquillera, con una recaudación de 2,9 millones de euros y un total de 438.325 espectadores desde su estreno en salas comerciales en junio.
