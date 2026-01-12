Premios de cine
Así se han repartido los Globos de Oro: lista completa de ganadores
'Una batalla tras otra' y la serie 'Adolescencia' lideran el palmarés con cuatro premios cada una
Redacción
CINE
Mejor película. Drama
'Hamnet', de Chloé Zhao
Mejor película. Comedia o musical
'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson
Mejor película en lengua no inglesa
'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho (Brasil)
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra'
Mejor actor protagonista. Drama
Wagner Moura, por 'El agente secreto'
Mejor actriz protagonista. Drama
Jessie Buckley, por 'Hamnet'
Mejor actor protagonista. Comedia o musical
Thimotée Chalamet, por 'Marty Supreme'
Mejor actriz protagonista. Comedia o musical
Rose Byrne, por 'Si pudiera, te daría una patada'
Mejor actor de reparto
Stellan Skarsgaard, por 'Valor sentimental'
Mejor actriz de reparto
Teyana Taylor, por 'Una batalla tras otra'
Mejor guion
'Una batalla tras otra'
Mejor música original
'Los pecadores'
Mejor canción
'Golden', de 'Las guerreras k-pop'
Mejor logro cinematográfico en la taquilla
'Los pecadores'
Mejor película de animación
'Las guerreras k-pop', de Maggie Kang y Chris Appelhans
TELEVISIÓN
Mejor serie. Drama
'The Pitt'
Mejor serie. Comedia
'The Studio'
Mejor miniserie
'Adolescencia'
Mejor actor protagonista. Drama
Noah Wyle, por 'The Pitt'
Mejor actriz protagonista. Drama
Rhea Seehorn, por 'Pluribus'
Mejor actor protagonista. Comedia
Seth Rogen, por 'The Studio'
Mejor actriz protagonista. Comedia
Jean Smart, por 'Hacks'
Mejor actor protagonista. Miniserie
Stephen Graham, por 'Adolescencia'
Mejor actriz protagonista. Miniserie
Michelle Williams, por 'Dying for sex'
Mejor actor de reparto
Owen Cooper, por 'Adolescencia'
Mejor actriz de reparto
Erin Doherty, por 'Adolescencia'
Mejor actuación de comedia 'stand up'
Ricky Gervais. 'Mortality'
Mejor pódcast
'Good hang with Amy Poehler'
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- La marcha de la cocinera 'Sor Myriam' obliga a cerrar el restaurante de las exmonjas de Belorado en Arriondas
- La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
- Las exigencias de la Real Sociedad dificultan la salida de Karrikaburu, objetivo del Sporting
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo