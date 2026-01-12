Así se han repartido los Globos de Oro: lista completa de ganadores

CINE

Mejor película. Drama

'Hamnet', de Chloé Zhao

Mejor película. Comedia o musical

'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson

Mejor película en lengua no inglesa

'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho (Brasil)

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra'

Mejor actor protagonista. Drama

Wagner Moura, por 'El agente secreto'

Mejor actriz protagonista. Drama

Jessie Buckley, por 'Hamnet'

Mejor actor protagonista. Comedia o musical

Thimotée Chalamet, por 'Marty Supreme'

Mejor actriz protagonista. Comedia o musical

Rose Byrne, por 'Si pudiera, te daría una patada'

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgaard, por 'Valor sentimental'

Mejor actriz de reparto

Teyana Taylor, por 'Una batalla tras otra'

Mejor guion

'Una batalla tras otra'

Mejor música original

'Los pecadores'

Mejor canción

'Golden', de 'Las guerreras k-pop'

Mejor logro cinematográfico en la taquilla

'Los pecadores'

Mejor película de animación

'Las guerreras k-pop', de Maggie Kang y Chris Appelhans

TELEVISIÓN

Mejor serie. Drama

'The Pitt'

Mejor serie. Comedia

'The Studio'

Mejor miniserie

'Adolescencia'

Mejor actor protagonista. Drama

Noah Wyle, por 'The Pitt'

Mejor actriz protagonista. Drama

Rhea Seehorn, por 'Pluribus'

Mejor actor protagonista. Comedia

Seth Rogen, por 'The Studio'

Mejor actriz protagonista. Comedia

Jean Smart, por 'Hacks'

Mejor actor protagonista. Miniserie

Stephen Graham, por 'Adolescencia'

Mejor actriz protagonista. Miniserie

Michelle Williams, por 'Dying for sex'

Mejor actor de reparto

Owen Cooper, por 'Adolescencia'

Mejor actriz de reparto

Erin Doherty, por 'Adolescencia'

Mejor actuación de comedia 'stand up'

Ricky Gervais. 'Mortality'

Mejor pódcast

'Good hang with Amy Poehler'