'Valor sentimental' triunfa en los Premios del Cine Europeo y 'Sirat' se lleva cinco galardones técnicos

La película 'Valor sentimental', del noruego Joachim Trier, ganó este sábado en Berlín el galardón a la mejor película en la 38ª edición de los Premios del Cine Europeo, distinción a la que también optaba la española 'Sirat', de Oliver Laxe.

Además, Trier se alzó con el galardón a la mejor dirección, categoría en la que también estaba nominado Laxe.

La película española, sin embargo, cosechó cinco premios técnicos.