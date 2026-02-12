El Festival de Málaga mantiene su mirada amplia y diversa al audiovisual en español del momento

A falta de escasas semanas para que dé comienzo, la vigésimo novena edición del Festival de Málaga ya ha puesto las cartas sobre la mesa. La cita, que se celebrará del 6 al 25 de marzo, consolida sus rasgos propios como plataforma de realizadores debutantes y gran valedora del talento en femenino singular con una programación que mantiene su amplitud y compromiso con aprehender la vasta diversidad del audiovisual realizado en español a lo largo y ancho del mundo.

La Sección Oficial a Concurso ofrecerá 22 largometrajes, 12 españoles y 10 latinoamericanos. La inaugurará la esperada 'Calle Málaga', coproducción hispanomarroquí dirigida por Maryam Touzani y protagonizada por Carmen Maura. La seguirán 'Altas Capacidades', de Víctor García León; y 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde, se suman 'Corredora', de Laura García Alonso; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'La buena hija', de Julia de Paz; 'Lapönia', de David Serrano; 'Mala bèstia', de Bárbara Farré; 'Mi querida señorita', de Fernando González Molina; 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz; 'Pizza Movies', de Carlo Padial; y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.

Junto a éstas, las latinoamericanas 'Ángeles', de Paula Markovitch (México, Argentina); 'El corazón del lobo', de Francisco J. Lombardi (Perú); 'El guardián', de Nuria Ibáñez (México, España); 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso (México); 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato (Chile, Argentina, Italia); 'Juana', de Daniel Giménez Cacho (México); 'La mujer de la fila', de Benjamín Ávila (Argentina, España); 'La hija Cóndor', de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia, Perú, Uruguay); 'Mil pedazos', de Sergio Castro-San Martín (Chile Argentina, España); y 'Neurótica anónima', de Jorge Perugorría Rodríguez (Cuba).

Fuera de Concurso, un espacio en crecimiento de unos años a esta parte, se proyectarán 21 títulos, 19 de nuestro país. '9 lunas', de Patricia Ortega; 'A una isla de ti', de Alexis Morante; 'Andy', de Román Parrado en formato cinefórum; 'Auri', de Violeta Salama; 'Cada día nace un listo', de Arantxa Echevarria; 'Casi todo bien', de Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet; 'Día de caza', de Pedro Aguilera; 'Dos días', de Gonzaga Manso; 'Femení Singular', de Xavi Puebla; 'Hora y veinte', de Marc Romero; 'Hugo 24', de Luc Knowle; 'Los justos', de Jorge A. Lara y Fernando Pérez; 'Mallorca confidencial', de David Ilundain; 'Solos', de Guillermo Ríos; 'Todos los colores', de Beatriz de Silva (cinefórum); Un altre home, de David Moragas; 'Un hijo', de Nacho la Casa; (cinefórum) y 'Viaje al país de los blancos', de Dani Sancho. Y las latinas 'Bye bye paraíso', de Kim Elizondo Navarro (Costa Rica, Colombia, Uruguay) y 'La casaca de Dios', de Fernan Miras (Argentina, Estados Unidos).

Como ya es habitual, una comedia zanjará el Festival, también fuera de competición: este año se tratará de 'La familia Benetón 2', protagonizada por el popular humorista Leo Harlem.

Selección

"Creo que la selección cumple con el objetivo de reflejar el momento actual del audiovisual, ofreciendo una imagen variada y diversa", en palabras del director del Festival, Juan Antonio Vigar. Y, además, satisface dos de los intereses del equipo que lidera: ofrecer un espacio de visibilidad a los realizadores debutantes y, en especial, a las mujeres directoras y productoras.

En cuanto a lo primero, Vigar destacó que un 30 por ciento del total de audiovisual recibidos corresponden a primeras películas; y en lo segundo, el porcentaje se eleva al 40 por ciento, que aún sube al 60 por ciento al hablar de producciones españolas de la Sección Oficial a Concurso (esto es: de las 12 películas españolas en competición 7 han sido realizadas por mujeres).

En la selección de Series (sección oficial no competitiva), participan siete títulos: 'Acoustic Home', de Alexis Morante (Hbo/Sony Music); 'Cochinas', de Andrea Jaurrieta, Laura M. Campos y Núria Gago (Prime Video); 'Entre tierras 2', de Humberto Miró, Salvador García y David Montoya (Atresmedia); 'La nena', de Paco Cabezas (Atresmedia); 'Millennial mal', de Lorena Iglesias y Andrea Jaurrieta (Filmin y Tornasol); 'Por cien millones', de Nacho G. Velilla (Movistar); 'Si es martes, es asesinato', de Salvador Calvo y Abigail Schaaff (Disney).

Y se incorpora la sección América, América, no competitiva, dedicada al cine de las identidades americanas y que, en esta reiteración del término, abarca a estos territorios en toda su extensión, desde lo urbano y conocido hasta lo indígena y rural, mostrando la diversidad de culturas y de formas de creación audiovisual que hoy ofrece América. En ella habrá tres títulos, procedentes de México, Brasil y Chile.

Más homenajes

La Película de Oro de la próxima edición del Festival de Málaga es la inmortal 'El desencanto', el documental de Jaime Chávarri sobre la familia Panero. A las biznagas de homenajes ya anunciadas (Alauda Ruiz de Azúa, Rossy de Palma, Manuela Ocón Aburto y Francisco Lombardi), se suman, entre otros reconocimientos, la Biznaga Ciudad del Paraíso para la actriz Victoria Vera y distinciones para la intérprete uruguaya Natalia Oreiro, el veterano actor Saturnino García y homenajes al fallecido realizadador argentino Fabián Bielinsky, además de a los cineastas del mismo país Mariano Cohn y Gastón Duprat.

El jurado de la Sección Oficial estará compuesto por Jaione Camborda, Daniela Michel, Santiago Roncagliolo, Belén Funes, Gastón Pauls, Rosa Montero y Loreto Mauleón. Las galas serán presentadas por Kira Miró (inaugural) y Elena Sánchez y Belén Cuesta (clausura); el concierto de cierre será el de Luz Casal, que actuará dos noches consecutivas en el Teatro Cervantes

Noticias relacionadas

Las entradas para todas las proyecciones y sesiones saldrán a la venta mañana, a partir de las 9.00 horas, en los canales habituales del Festival de Málaga y Málaga Procultura.