Cine Español
Una película de un director aragonés es la más vista en Netflix
La plataforma ha revelado el top 10 de los filmes con más espectadores en España
Daniel Monserrat
Apenas lleva cuatro días en Netflix y la película se ha convertido ya en la más vista de la plataforma en España de todas las películas que ofrece. Un filme en el que, además, Zaragoza cuenta con un gran protagonismo ya que se rodó buena parte de la película en la capital y aragonesa junto a que la historia que se narra es la de un colegio de la ciudad, el Marcos Frechín y su equipo de ajedrez.
La película que después de conquistar la taquilla ha hecho lo propio con los usuarios de Netflix es 'Menudas piezas', del zaragozano Nacho G. Velilla protagonizada por otra aragonesa, Alexandra Jiménez, con música de un oscense, Juanjo Javierre, y con la participación en la banda sonora de la Orquesta Reino de Aragón. Un combo de la comunidad que se ha demostrado muy exitoso.
El argumento de la película
En la película, Candela (Alexandra Jiménez) cometió el error de pensar que el ascensor social solo funciona en una dirección, la de subida. Y ahora, tras un traumático e inesperado divorcio, pierde su trabajo en un colegio de élite. Por eso Candela tiene que volver al barrio del que salió y pedir ayuda a su hermana y su padre, esos a los que lleva años mirando por encima del hombro. Es hora de recolocar las piezas en el tablero, empezar de cero y buscar una segunda oportunidad. Pero la única que encuentra es dar clases en su antiguo instituto a estudiantes con problemas de integración. Pasa de la crème de la crème, a la crème de la mediocridad. Lo que Candela no se espera es que con ellos aprenderá que lo importante no es quién fuiste ayer, sino quién eres hoy; que un grupo de perdedores por los que nadie da un duro pueden acabar siendo campeones de España; y que, en el ajedrez, como en la vida, no importa si eres rey o peón, porque al final de la partida, ambos acaban en la misma caja.
El 'top 10' semanal de las películas más vistas en Netflix España lo completan 'Fuego', de Luis Marías; '¿Quién quiere casarse con un astronauta?', de David Matamoros; 'Hermandad: Estado de terror', de Julio Martí; y 'Mentiras y gordas', de Alfonso Albacete y David Menkes.
