Así son Luis Tosar y Rigoberta Bandini, los encargados de presentar los Goya 2026

Apenas restan unos días para que el cine español celebre su gran fiesta. Los grandes protagonistas de la gala ultiman los preparativos de cara al próximo sábado 28 de febrero, cuando tendrá lugar en Barcelona la 40ª edición de los Premios Goya. A la cita llegan como favoritas destacadas por número de nominaciones ‘Los Domingos’, con trece candidaturas, y ‘Sirat’, con once.

Las estrellas más brillantes de la industria cinematográfica de nuestro país desfilarán por una Alfombra Roja que impregnará de glamour la entrada del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), donde tendrá lugar el evento. A falta de unos pocos días para el gran momento, por las calles de la ciudad condal ya se respira la emoción de acoger unos premios que no se celebraban en Barcelona desde el año 2000 y que nos dejaron para el recuerdo una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día.

25 años después, la noche más especial del cine nacional continúa generando la misma expectación del público, que no perderá detalle de lo que ocurra en el escenario, donde el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini serán los encargados de conducir la gala. La experiencia del intérprete gallego y el carisma de la artista de la catalana serán imprescindibles para dirigir un evento en el que ambos esperan dejar su huella personal. Unidos por la pasión por la interpretación y también por la música, los presentadores de los premios Goya 2026 buscarán crear una atmósfera “dinámica y divertida” y que proyecte lo que hacen en sus películas.

Los nombres de ambos presentadores son sobradamente conocidos, pero más allá de sus trabajos más conocidos, ¿quiénes son Rigoberta Bandini y Luis Tosar?

Los actores Luis Tosar, en el papel de Salvador, y Fariba Seikhan, como Marjane, en una escena de la serie 'Salvador'. / JAIME OLMEDO/NETFLIX / EFE

Luis López Tosar, (Lugo, 1971), con tres premios Goya en su palmarés, es uno de los actores más laureados de nuestro país. Su primer ‘cabezón’ se lo llevó en 2003, como mejor actor de reparto por su trabajo en ‘Los lunes al sol’. Un año después, fue premiado con el Goya al Mejor actor protagonista por ‘Te doy mis ojos’ y en 2009 repitió galardón con ‘Celda 211'. Además, ha estado nominado en ocho ocasiones más en estos premios, hecho que evidencia su talento delante de las cámaras.

Nacido en Lugo, Tosar se crio en la Galicia de la década de los 70 y se acercó a la interpretación durante su juventud, donde vivió sus primeras experiencias frente a las cámaras en numerosos cortometrajes. Con el paso del tiempo fue mejorando sus dotes y en 1998 dio el salto a la pequeña pantalla con la serie gallega ‘Mareas Vivas’, que le otorgó cierta visibilidad en su región natal. Su desempeño en la serie fue el trampolín necesario para dar el salto a la gran pantalla, interpretando a Cazorla en la comedia ‘Atilano, presidente’.

A partir de ese momento, su carrera en el cine se catapultó, colaborando con directores de gran renombre como Vicente Aranda, Icíar Bollaín y Álex de la Iglesia. Tras participar en películas como ‘Celos’ (1999), ‘Flores de otro mundo’ (1999) y ‘La comunidad’ (2000), dio el salto al panorama internacional con filmes como ‘Sin noticias de Dios’ y ‘Semana Santa’.

A lo largo de su trayectoria, el actor gallego se ha consolidado como uno de los intérpretes más importantes de España, destacando en su filmografía películas como ‘El lápiz del carpintero’ (2003), ‘La flaqueza del bolchevique’ (2003), ‘Corrupción en Miami’ (2006) y ‘Celda 211’ (2009).

En 2024, Luis Tosar trabajó en el largometraje ganador, junto con ‘El 47’, del Goya a Mejor Película, ‘La Infiltrada’. En el thriller dramático dirigido por Arantxa Echevarría, Tosar se mete en la piel de Ángel “El Inhumano” Salcedo, un personaje clave en la misión policial que constituye el corazón de la historia basada en hechos reales que sigue a una joven agente de la Policía Nacional que pasa años infiltrada en los círculos de la banda terrorista ETA.

Su último trabajo ha visto la luz este 2026 en ‘Salvador’, una serie creada por Aitor Gabilondo para Netflix donde Tosar asume el papel protagonista encarnando a un técnico de emergencias sanitarias cuya vida da un giro radical cuando descubre que su hija participa en un grupo neonazi.

En su vida privada, Tosar se ha mantenido relativamente discreto. Está casado con la actriz y presentadora María Luisa Mayol desde 2015, con quien tiene dos hijos.

La artista Rigoberta Bandini. / Enric Fontcuberta / EFE

Paula Ribó González, (Barcelona, 1990), más conocida por el nombre artístico de Rigoberta Bandini, alcanzó la fama nacional apenas hace unos años, donde emocionó a todo el país con su canción ‘Ay mamá’ y que se convirtió en un himno feminista, mezclando crítica social y una celebración de la maternidad. La catalana generó con el tema una ola que se extendió mucho más allá del Benidorm Fest de 2022 en el que compitió para representar a España en Eurovisión. A pesar de no resultar ganadora, la cantante causó sensación y ese mismo año publicó ‘La Emperatriz’, su primer álbum que la consagró como una de las voces más originales del pop nacional, combinando energía, letras incisivas y una propuesta estética con su propio sello.

Su éxito entre el gran público no se quedó ahí y su trabajo también ha sido reconocido con premios en el ámbito musical y cinematográfico. Entre sus galardones, destaca el Premio Goya a la Mejor Canción Original, obtenido en 2024 por ‘Yo solo quiero amor’, tema incluido en la película dramática LGBT de Alejandro Marín ‘Te estoy amando locamente’.

Impulsada por los reconocimientos de parte de la Academia de Cine, Bandini lanzó su segundo álbum de estudio en 2025: ‘Jesucrista Superstar’. Este trabajo fue un doble disco con 22 canciones, una expansión significativa respecto a su debut, y marcó un punto evolutivo en su sonido y discurso artístico. Artistas como Luz Casal, Carmen Lancho, Juliana Gattas y Rémi Fa, colaboraron en este álbum que demuestra la diversidad del universo musical de la catalana.

Los éxitos cosechados por Bandini no le llovieron del cielo, sino que fueron fruto de una carrera labrada desde su infancia. Desde sus primeros años mostró un gran interés por la música y con tan solo seis años se inició en el canto. Antes de cumplir una década, ya componía sus propias canciones y con solo siete cumpleaños a sus espaldas puso voz a los dibujos animados ‘Caillou’.

La compositora Rigoberta Bandini recibe el premio a la Mejor Canción Original por la película 'Te estoy amando locamente'. / Mariscal / EFE

Ribó estudió Dramaturgia en el Instituto del Teatro de Barcelona y a lo largo de su trayectoria ha doblado a artistas como Dakota Fanning, Emma Stone, Shailene Woodley y Elle Fanning, además de dar voz a personajes en películas de animación como ‘El viaje de Chihiro’, ‘Brave’ o ‘Frozen’.

En 2010, Bandini amplió su faceta artística al mundo de la música al fundar, junto a Paula Malia y Bàrbara Mestanza, el grupo The Mamzelles, con el que publicó dos discos: Que se desnude otra (2012) y Totem (2014). La banda dio además el salto al teatro con la creación de The Mamzelles Teatre. En cine, Ribó protagonizó en 2017 la película Quién eres, dirigida por Javier Alba.

En el plano personal, Paula Ribó mantiene una vida familiar discreta pero estable. Está casada con el humorista y músico Esteban Navarro, con quien comenzó su relación en 2019, y juntos tienen un hijo, Nico, nacido en 2020. La pareja formalizó su unión en una ceremonia civil celebrada en Barcelona en mayo de 2023, un momento íntimo que Ribó ha descrito como muy especial y decisivo en su vida personal.