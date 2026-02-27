Susan Sarandon, Premio Goya Internacional: "De Pedro Sánchez sé que es alto y guapo y que está en el lado correcto de la historia"

Susan Sarandon (Nueva York, 1946) derrochó encanto y contundencia en el multitudinario encuentro con la prensa que mantuvo en El Born. Museu d'Història de Barcelona este viernes, víspera de la gala de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en la que recibirá el Goya Internacional en reconocimiento a su carrera.

"No puedo elegir respecto de mi activismo -dijo la actriz-. Mi responsabilidad es ayudar a que se oiga la voz de los que no tienen voz".

Cosa que puede pasar factura profesional. Sarandon explicó que el 1 de noviembre de 2025 fue despedida por su agencia de representación como consecuencia de haber mostrado su apoyo al pueblo palestino y reclamado el alto el fuego en Gaza. "Ahora mismo, no puedo trabajar en nada relacionado con Hollywood", señaló.

Listas negras

La intérprete remarcó que "las listas negras han vuelto a Hollywood", en referencia al veto que sufrieron profesionales de la industria cinematográfica estadounidense sospechosos de simpatizar con el comunismo mientras funcionó el Comité de Actividades Antiamericanas, sobre todo en la década de 1950.

Las joyas de Susan Sarandon / Jordi Cotrina

Sarandon se mostró radicalmente en contra de la opinión expresada por Wim Wnders en la reciente Berlinale de que "los cineastas deben mantenerse lejos de la política". "Todas las historias son políticas -rebatió la actriz-. Unas refuerzan el 'statu quo' y otras lo cuestionan. Lo que sucede es que solo se tachan de políticas las historias que critican el 'statu quo'. Como artista, creo que siempre tengo que pensar en quién es el enemigo".

El silencio de Hollywood

En este momento, tiene claro que es Donald Trump. "El silencio de Hollywood sobre Trump es muy peligroso -reflexionó-. Deberíamos poder decir lo que pensamos sin que se nos amenace con no volver a trabajar jamás". Y en un modo algo cínico, añadió: "Es un mito falso que Hollywood sea de izquierdas. A Hollywood solo le importa que tus películas ganen o pierdan dinero y que envejezcas. Nunca le ha importado la política". Aunque sí le importa el poder de Trump, y no para ponerlo en entredicho precisamente.

Sobre el ICE, la policía migratoria de Trump, opinó que es "inconstitucional" y sus actos, "ilegales".

Sarandon se confesó feliz de la vida por el Premio Goya Internacional que recibirá el sábado. En primer lugar, porque le encanta Barcelona, dijo, quizá como cortesía a la ciudad anfitriona de los galardones. Pero, sobre todo, prosiguió, porque la postura de Pedro Sánchez o de Javier Bardem "muestran una fortaleza moral" que significa mucho para ella. "No tenéis ni idea de cuál es el clima político y mediático en Estados Unidos -desarrolló-. Sus voces nos hacen sentir menos solos a muchos estadounidenses".

Susan Sarandon, en Barcelona, este viernes / Jordi Cotrina

La venganza es barata

"A lo mejor le conozco mañana", coqueteó Sarandon, que llevaba un traje chaqueta blanco, más que suficiente para irradiar glamur. "De momento sé que Pedro Sánchez es alto y guapo y que siempre que le escucho está en el lado correcto de la historia".

La Louise de 'Thelma & Louise' reveló que se las tuvo con el director Ridley Scott porque no quería que a su personaje le moviera la venganza. "La venganza es barata -alegó-. No creo que Louise y mis otros personajes sean valientes, como suele decirse. Simplemente, siguen avanzando. Eso es la vida".

Poco sabe Sarandon de las películas candidatas a los Goya, reconoció. Si bien ha visto 'Sirat', de Oliver Laxe, que le pareció "mucho más que perturbadora".