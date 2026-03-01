Opinión
El cine vasco triunfa en los Goya de Barcelona, por Quim Casas
El filme 'Sirat' partía como favorito, pero 'Los domingos' se alzó con los galardones más importantes, incluyendo mejor dirección y guion original, en una noche con guiños a la política
Quim Casas
Hay años en que los Goya, o los Oscar, o los César, Bafta y Gaudí, disputan un duelo desigual entre un par de películas favoritas y el resto. Razones artísticas, comerciales, de prestigio festivalero. Este año eran ‘Sirat’ y ‘Los domingos’ los filmes colocados por encima de los demás, por premios en festivales internacionales, por alto rendimiento en taquilla, por alimentar una tendencia –la espiritualidad en el caso del filme de Alauda Ruiz de Azua– o sorprender a públicos varios y haber pasado el ultimo corte de los Oscar –la película de Oliver Laxe.
El primer galardón de la noche recayó en ‘Los domingos’, para la actriz de reparto Nagore Aranburu. Pero luego fue posicionándose ‘Sirat’ con los premios a la música, montaje, sonido, dirección de producción, fotografía y dirección artística. Siempre que uno de los títulos favoritos aglutina los mal llamados premios “técnicos”, parece que los galardones “gordos” serán para el otro filme.
Pero esto es una gala –de nuevo innecesariamente larga pese a mantener un ritmo fluido en la primera hora y articular en la medida de lo posible las referencias a ceremonias previas– y por el medio hubo posicionamientos políticos concisos como el de la directora y actriz argentina Dolores Fonzi al recibir el Goya a la mejor película latinoamericana por ‘Belén’ o la fábula contada por Gonzalo Suárez, el Goya de honor y uno de los cineastas españoles de toda la historia que, como novelista y periodista que ha sido también, mejor maneja las palabras.
Todo discurría entre claro y comedido con algunas excepciones: hasta lo fue, comedido, Albert Serra al recoger la otra estatuilla más cantada de la noche por el documental taurino ‘Tardes de soledad’. De la comprometida Susan Sarandon se esperaba lo que dijo. En todo caso, tras la polémica suscitada en la reciente Berlinale por las desafortunadas declaraciones de algunas personalidades sobre el posicionamiento político, o la inexistencia de este, por parte de los artistas, en los Goya algunas de las personas premiadas tuvieron el valor de alertar: hubo algún que otro silbido para Fonzi cuando, argumentando que venía del futuro, avisó a los españoles de que no cometieran el mismo error que han cometido los argentinos votando a quien han votado.
Tiempo de política. Después, tiempo de gags o chascarrillos. Y venga dilatar los minutos a la espera de las decisiones finales, las que marcan en una dirección u otra los galardones anuales del cine español. Y al empezar el desenlace de la gala más de tres horas después, no hubo ningún giro de guion. Además del otro premio previsible, el de José Ramón Soroiz como mejor actor por ‘Maspalomas’, ‘Los domingos’ venció a ‘Sirat’ en el cuerpo a cuerpo final: Goya a la mejor película, dirección –la cuarta mujer que lo consigue–, actriz (Patricia López Arnaiz) y guion original. El cine vasco triunfó en los Goya celebrados en la capital catalana. Sin pretenderlo, un curioso movimiento político. Carla Simón se fue de vacío y puede que los responsables de ‘Sorda’, con tres premios importantes, se sientan tan triunfadores como la que más.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos