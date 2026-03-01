Cine español
'Los Domingos', Mejor película en los premios Goya 2026
Redacción
Los Domingos (M)anu Calvo, Marisa Fernández Armenteros, Nahikari Ipiña, Sandra Hermida Muñiz se ha alzado con el Premio Goya 2026 a la Mejor Película.
La cinta ha superado a 'La cena' (Cristóbal García, Lina Badenes, Roberto Butragueño); 'Maspalomas', Ander Barinaga-Rementeria Arano, Ander Sagardoy Múgica, Fernando Larrondo y Xabier Berzosa); Sirat (Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymó y Xavi Font); y Sorda (Adolfo Blanco, Miriam Porté y Nuria Muñoz Ortín).
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).
