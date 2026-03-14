Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

CINE

Santiago Segura afirma que 'Torrente presidente' es el mejor estreno en España en 15 años

La película "arrasa con 2,4 millones de euros en taquilla en su día de estreno y se hace con el 78% del total de la taquilla", resalta el director

Torrente, interpretado por Santiago Segura.

Torrente, interpretado por Santiago Segura. / EPC

EFE

Madrid

El actor y director Santiago Segura ha destacado este sábado que 'Torrente presidente' es el mejor estreno de una película española en los últimos 15 años y la segunda mejor de la historia, precisamente por detrás de Torrente 4.

Segura ha publicado un mensaje en X en el que da cuenta de los datos que le ha mandado la distribuidora de la película esta mañana tras su estreno este viernes.

"He dudado un poco en publicar estos datos que me ha mandado la distribuidora esta mañana (no quería amargar el sábado a mis haters…) Pero sé que, todos los que me habéis ayudado a hacerlo posible, os vais a alegrar!", ha escrito Segura que vuelve a interpretar y dirigir la sexta entrega de la saga cinematográfica protagonizada por el personaje José Luis Torrente.

2,4 millones

De acuerdo a esos datos, 'Torrente presidente' "arrasa con 2,4 millones de euros en taquilla en su día de estreno y se hace con el 78% del total de la taquilla", lo que la convierte en "el mejor estreno de una película española en los últimos 15 años y la segunda mejor de la historia, solo por detrás de Torrente 4".

Pero no solo eso, según esos datos, es el segundo mejor estreno de una película en España en los últimos diez años y el octavo mejor en la historia de una película en nuestro país.

Noticias relacionadas y más

Santiago Segura en otro mensaje previo ha desvelado que ha visitado tres sesiones distintas en dos cines con "salas abarrotadas, gente riendo en cada gag y sorprendiéndose con cada cameo, carcajadas y al final en cada sesión… aplausos". "Misión cumplida. No puedo ser más feliz. Gracias", ha añadido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
  2. Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
  3. La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
  4. Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
  5. Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
  6. El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
  7. Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
  8. El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: 'Cinco años de prisión y multa de 22 meses' para el marido de Marta López Álamo

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el partido entre el Avilés y el Talavera (1-0)

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el partido entre el Avilés y el Talavera (1-0)

La guerra por las cifras de espera en las plazas geriátricas no cesa: el Principado mantiene que es de 298 personas... pero habla de dos listas diferentes

La guerra por las cifras de espera en las plazas geriátricas no cesa: el Principado mantiene que es de 298 personas... pero habla de dos listas diferentes

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sábanas en dos tamaños más baratas que se venden: están disponibles en tres colores

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sábanas en dos tamaños más baratas que se venden: están disponibles en tres colores

Almada, feliz por el triunfo: "Fue justo; defendimos con uñas y dientes"

Almada, feliz por el triunfo: "Fue justo; defendimos con uñas y dientes"

El gobierno local de Langreo no privatizará la reparación de los vehículos municipales: "Se mantendrá la gestión pública"

El gobierno local de Langreo no privatizará la reparación de los vehículos municipales: "Se mantendrá la gestión pública"

Lemas y dilemas

Ópera, fotografías y el calor de los amigos para despedir en Oviedo a Eloína Fernández, la mujer de Antonio Masip

Ópera, fotografías y el calor de los amigos para despedir en Oviedo a Eloína Fernández, la mujer de Antonio Masip

Autocaravanas más caras que un piso en Avilés: "viviendas con ruedas" con todo lujo de detalles por más de 130.000 euros en Nortur

Autocaravanas más caras que un piso en Avilés: "viviendas con ruedas" con todo lujo de detalles por más de 130.000 euros en Nortur
Tracking Pixel Contents