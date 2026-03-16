Premios de cine
Anne Hathaway y Anna Wintour protagonizan un encuentro al estilo de 'El diablo viste de Prada' en los Oscar
La intérprete y la reina de la industria de la moda de Hollywood se han subido al escenario para presentar el premio al Mejor Diseño de Vestuario, que ha ganado Kate Hawley por la película 'Frankenstein'
Alba Giraldo
La actriz Anne Hathaway y Anna Wintour, ex editora jefe de la revista de moda 'Vogue', que dejó su cargo el pasado mes de junio, se han reencontrado este domingo en los premios Oscar para protagonizar un momento al estilo de 'El diablo viste de Prada'.
La intérprete y la reina de la industria de la moda de Hollywood se han subido al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para presentar el premio al Mejor Diseño de Vestuario, que ha ganado Kate Hawley por la película 'Frankenstein'.
Durante su intervención en la gala, Hathaway y Wintour han protagonizado un momento cómico que ha recordado a la película. Antes de anunciar a los nominados, la actriz le ha preguntado a la editora de moda si su 'outfit' elegido era el adecuado para la ocasión. Por su parte, la mandamás de la moda ha decidido ignorar la pregunta y pasar a la presentación de los candidatos.
Además, la actriz ha llamado 'Emily' a WIntour en un momento de su intervención.
Este encuentro ha servido de previa para la presentación de la segunda entrega de la película, que se estrenará el próximo 1 de mayo con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt a sus personajes. Meryl Streep retoma su papel como Miranda Priestly, la temida y respetada editora jefe de Runway, un personaje que estuvo inspirado en Wintour.
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