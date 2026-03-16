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Los dardos de Conan O’Brien, presentador de los Oscar, a Timothée Chalamet por su polémica con la ópera y el ballet

En primera fila de la gala, el actor y su pareja, Kylie Jenner, han respondido entre risas a la alusión del humorista

El actor Timothee Chalamet en la alfombra roja de los premios Oscar 2026

El actor Timothee Chalamet en la alfombra roja de los premios Oscar 2026 / ANGELA WEISS / AFP

Alba Giraldo

El humorista y presentador de los premios Oscar, Conan O'Brien, ha lanzado algunos dardos al actor Timothée Chalamet por sus polémicas declaraciones sobre la ópera y el ballet, en su monólogo inicial de la entrega de galardones de cine.

"La seguridad está muy reforzada esta noche. Hemos oído que podría haber ataques tanto de la comunidad de la ópera como de la del ballet", ha bromeado el cómico. En primera fila de la gala, el actor y su pareja, Kylie Jenner, han respondido entre risas a la alusión de O'Brien.

Elle Fanning, Priyanka Chopra, Gwyneth Paltrow, Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los premios Oscar 2026

Elle Fanning, Priyanka Chopra, Gwyneth Paltrow, Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los premios Oscar 2026 / KEVIN WINTER / Getty Images via AFP

A continuación, el presentador ha acabado su intervención inicial con una recreación operística sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles.

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Hace solamente unos días, el intérprete hizo unas polémicas declaraciones en una conversación organizada por 'CNN' y 'Variety'. "No quiero trabajar en la ópera o en el ballet, son disciplinas que la gente dice que 'hay que mantener vivas' a pesar de que ya no les interesan a nadie".

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