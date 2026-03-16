Premios de cine
Los dardos de Conan O’Brien, presentador de los Oscar, a Timothée Chalamet por su polémica con la ópera y el ballet
En primera fila de la gala, el actor y su pareja, Kylie Jenner, han respondido entre risas a la alusión del humorista
Alba Giraldo
El humorista y presentador de los premios Oscar, Conan O'Brien, ha lanzado algunos dardos al actor Timothée Chalamet por sus polémicas declaraciones sobre la ópera y el ballet, en su monólogo inicial de la entrega de galardones de cine.
"La seguridad está muy reforzada esta noche. Hemos oído que podría haber ataques tanto de la comunidad de la ópera como de la del ballet", ha bromeado el cómico. En primera fila de la gala, el actor y su pareja, Kylie Jenner, han respondido entre risas a la alusión de O'Brien.
A continuación, el presentador ha acabado su intervención inicial con una recreación operística sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles.
Hace solamente unos días, el intérprete hizo unas polémicas declaraciones en una conversación organizada por 'CNN' y 'Variety'. "No quiero trabajar en la ópera o en el ballet, son disciplinas que la gente dice que 'hay que mantener vivas' a pesar de que ya no les interesan a nadie".
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí