Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Confirmado

Santiago Segura responde en redes y desvela cuándo llegará ‘Torrente’ a Netflix

La sexta entrega de la saga se ha convertido en un fenómeno de taquilla y ya tiene ventana aproximada en la plataforma

'Torrente'

'Torrente'

Kevin Rodríguez

Tenerife

El fenómeno de 'Torrente, presidente' sigue creciendo a pesar de sus polémicas...y ya apunta directamente a las plataformas. Tras arrasar en su estreno en cines, Santiago Segura ha despejado una de las grandes dudas de los fans: cuándo llegará la película a Netflix. Y lo ha hecho de la forma más inesperada: respondiendo directamente a un usuario en X.

En plena conversación con seguidores, el director y protagonista de la saga dejó caer la información que muchos estaban esperando. Preguntado por su estreno en streaming, Segura sugirió que la película podría llegar a Netflix “en verano”, dando así una primera ventana aproximada para su aterrizaje en la plataforma.

La sexta entrega de la franquicia, iniciada con 'Torrente, el brazo tonto de la ley', se ha convertido en uno de los mayores fenómenos recientes del cine español. En su primer fin de semana, el film ha rozado los 7 millones de euros de recaudación, situándose como uno de los mejores estrenos nacionales de la historia reciente.

Noticias relacionadas

Con este contexto, su salto a streaming parece el paso lógico. Netflix lleva años apostando por contenidos españoles de gran tirón popular, y la llegada de 'Torrente' podría convertirse en uno de sus grandes reclamos del verano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
  2. Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
  3. Arranca la nueva vida del edificio de Minas en Oviedo: ochenta trabajadores de la Universidad se instalarán después de Semana Santa
  4. El transitado puente de Oviedo que volverá a abrir: costará 900.000 euros y las obras durarán siete mses
  5. Multado con 100 euros por bajarse del coche echar gasolina, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés
  7. Es uno de los momentos más duros desde que abrimos', sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada
  8. Una comunidad de vecinos en Avilés denuncia vivir "encerrados" en su propia casa, unos escalones y un tramo de acera que ellos mismos tuvieron que reformar les separa de la calle: "Ni la ambulancia ni los taxis pueden pasar"

El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones

El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones

El ensayo del paso con la marcha "La esperanza de María" en Grado, en imágenes

El ensayo del paso con la marcha "La esperanza de María" en Grado, en imágenes

VÍDEO: Ensayos de las costaleras del Cristo de la Buena Muerte en Grado

VÍDEO: Ensayos de las costaleras del Cristo de la Buena Muerte en Grado

Muchos Bernardos para Oviedo

No vamos a una gran guerra global: vamos a un mundo donde la tensión no estalla, pero tampoco desaparece

No vamos a una gran guerra global: vamos a un mundo donde la tensión no estalla, pero tampoco desaparece

La política según Pedro Sánchez

La trampa de la edad

Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia

Tracking Pixel Contents