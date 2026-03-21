Confirmado
Santiago Segura responde en redes y desvela cuándo llegará ‘Torrente’ a Netflix
La sexta entrega de la saga se ha convertido en un fenómeno de taquilla y ya tiene ventana aproximada en la plataforma
Kevin Rodríguez
El fenómeno de 'Torrente, presidente' sigue creciendo a pesar de sus polémicas...y ya apunta directamente a las plataformas. Tras arrasar en su estreno en cines, Santiago Segura ha despejado una de las grandes dudas de los fans: cuándo llegará la película a Netflix. Y lo ha hecho de la forma más inesperada: respondiendo directamente a un usuario en X.
En plena conversación con seguidores, el director y protagonista de la saga dejó caer la información que muchos estaban esperando. Preguntado por su estreno en streaming, Segura sugirió que la película podría llegar a Netflix “en verano”, dando así una primera ventana aproximada para su aterrizaje en la plataforma.
La sexta entrega de la franquicia, iniciada con 'Torrente, el brazo tonto de la ley', se ha convertido en uno de los mayores fenómenos recientes del cine español. En su primer fin de semana, el film ha rozado los 7 millones de euros de recaudación, situándose como uno de los mejores estrenos nacionales de la historia reciente.
Con este contexto, su salto a streaming parece el paso lógico. Netflix lleva años apostando por contenidos españoles de gran tirón popular, y la llegada de 'Torrente' podría convertirse en uno de sus grandes reclamos del verano.
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