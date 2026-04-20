Fenómeno viral
La película más vista de Netflix ahora mismo: suma 37 millones de visualizaciones y tiene la recomendación de Stephen King
‘Embestida’, el thriller protagonizado por Phoebe Dynevor, se ha colocado como la película en inglés más vista de Netflix en su primera semana
Carlos Merenciano
Netflix vuelve a tener uno de esos éxitos inmediatos que escalan al número uno en cuestión de días. La película es ‘Embestida’, estrenada el 10 de abril, y en su primera semana ya se ha convertido en la cinta en inglés más vista de la plataforma a nivel global. Según ha desvelado la propia plataforma, el filme sumó 37,7 millones de visualizaciones y alcanzó el top 10 en 82 países, además del número 1 en España.
La premisa mezcla cine de catástrofes y thriller de tiburones. La historia se sitúa en un pequeño pueblo costero arrasado por un huracán, donde las inundaciones convierten las calles en una trampa y traen consigo una amenaza inesperada: tiburones toro. En el centro del relato está Lisa, una mujer embarazada que entra en trabajo de parto en medio del caos, mientras varios vecinos intentan sobrevivir entre el agua, los ataques y el derrumbe del entorno.
Uno de los ganchos de la película es precisamente su formato de consumo rápido. ‘Embestida’ dura 85 minutos, una duración muy por debajo de la media de los grandes estrenos comerciales, y eso la convierte en una opción especialmente fácil para una noche de sofá entre semana.
Al frente del reparto está Phoebe Dynevor, conocida por ‘Los Bridgerton’, acompañada por Djimon Hounsou. La película está dirigida por Tommy Wirkola y ha sido producida por Columbia Pictures junto a Hyperobject Industries, antes de encontrar en Netflix la plataforma perfecta para disparar su recorrido mundial.
El empujón definitivo llegó además desde un lugar muy concreto: Stephen King. El escritor elogió públicamente la cinta y destacó lo que para él era “la mejor frase del año” hasta ahora: “Mami tiene que luchar contra unos putos tiburones”. Esa mención fue suficiente para multiplicar el ruido en torno a la película y empujar a más espectadores a probarla.
Con ese cóctel de desastre, tensión, tiburones y un tono que no renuncia a cierto exceso, ‘Embestida’ se ha convertido en uno de los fenómenos más rápidos de Netflix este abril. No ha necesitado críticas deslumbrantes para triunfar: le ha bastado con una premisa muy clara, una duración corta y el boca a boca perfecto para dominar la plataforma.
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