Cine
El biopic de Michael Jackson se consolida como la película biográfica musical más taquillera en Estados Unidos, superando a 'Bohemian Rhapsody'
Con una recaudación mundial de 703,8 millones de dólares, 'Michael' se acerca al récord de recaudación de 'Bohemian Rhapsody'
EFE
El biopic 'Michael' vuelve al puesto número uno de la taquilla con una recaudación este fin de semana en Norteamérica de 26,1 millones de dólares, y una colecta mundial de 703,8 millones de dólares desde su estreno hace cuatro semanas.
Michael lideró las dos primeras semanas desde su estreno hace cuatro semanas, pero luego fue desbancado por 'The devil wears Prada 2' ('El diablo viste de Prada 2'), que ha permanecido otras dos.
El film es la película biográfica musical más taquillera en Norteamérica y ha superado a 'Bohemian Rhapsody' (2018), aunque el biopic de Queen tiene todavía una mayor recaudación mundial, con 911 millones de dólares. Se espera que "Michael" también supere ese récord, según señala Variety.
En el segundo puesto de la taquilla, según datos de la web especializada Box Office Mojo, se encuentra 'The devil wears Prada 2' ('El diablo viste de Prada 2') con 18 millones de dólares de recaudación este fin de semana y 546,1 millones en todo el mundo.
La película de terror 'Obssesion' entra en la lista en el tercer puesto el fin de semana de su estreno. Ha recaudado 16 millones de dólares en Norteamérica y 21 millones en todo el mundo.
Le sigue de cerca 'Mortal Kombat II' con 13,4 millones de dólares en Norteamérica y 101,2 millones de dólares en todos los mercados.
'The sheep detectives' ('Las ovejas detectives') cierra la lista de las películas más taquilleras este fin de semana en el quinto puesto, con 9,3 millones de dólares de recaudación este fin de semana en Norteamérica y un acumulado de 58,6 millones en todo el mundo.
Según Comscore, en lo que va de año la venta total de entradas sube un 16% respecto al año pasado. Esto se debe a varios éxitos de taquilla.
Es el caso de 'Michael', 'The devil wears Prada 2' ('El diablo viste de Prada 2'), la película de Super Mario Galaxy' (964 millones de dólares de recaudación a nivel mundial) y 'Proyecto Salvación' ('Project Hail Mary'), con 667,9 millones de dólares en todo el mundo.
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