Lolita Flores: "Muchas mujeres gitanas se han tenido que ganar la vida vendiendo muerte"

La película empieza con varios chistes sobre gitanos. ¿Es una manera de recordarle al espectador que el gitano siempre ha sido mirado desde el prejuicio?

Son chistes muy antiguos. Como ese del gitano al que le pica un mosquito y dice: "¿Cómo lo voy a matar ahora si lleva mi sangre?", que es una manera de enseñar que el gitano hace cualquier cosa por su familia. Está claro que, aunque se ha avanzado, todavía hay prejuicios. En cualquier caso, esa es la visión del director y hay que respetarla. A mí me dieron el guion, me gustó y decidí hacer la película, sobre todo por el personaje de La Chusa, porque me parecía que le podía sacar mucho partido. Aunque, también te digo, al final cambiamos algunas cosas porque el guion estaba muy 'apayado', como decimos nosotros.

La Chusa es una matriarca gitana que se dedica al tráfico de drogas. ¿No tuvo dudas a la hora de aceptar un personaje como ese?

No. Yo soy gitana y lo llevo a mucha honra. Y aunque gracias a Dios no he tenido la vida que ha tenido la Chusa ni estoy metida en eso, sí he visto cómo muchas mujeres gitanas, y no gitanas también, se han tenido que ganar la vida vendiendo muerte. Porque muchas veces la sociedad pone límites o trabas a los gitanos y a personas de otras etnias y no las deja avanzar, se lo pone muy complicado.

El personaje es complejo: se dedica al narcotráfico pero ha visto a toda su familia devastada por la droga.

Ella no quiere dedicarse a eso, pero no le dan otra opción. La historia pasa en la época de justo antes de la gran burbuja inmobiliaria, y a ella y a su familia quieren echarlos del poblado. Y ella lo que quiere es ganar dinero para poder sacar a sus hijos adelante y que puedan dedicarse a otras cosas. Pero, claro, lo que las madres deseamos para los hijos muchas veces no se convierte en realidad.

La Chusa está inspirada en un personaje real, La Paca de Son Banya. ¿La tuvo presente a la hora de preparar la interpretación?

No, no. Nadie me dijo nada de eso ni yo quise saber. Pero es que personajes como ese los ves en otras partes. También en la película esa de la Cañada Real ['Ciudad sin sueño'] está la Paqui, que es la que vende la droga en el barrio. Desgraciadamente, es una figura que existe en muchos lugares de España. Y en el mundo entero.

En la película, los hombres del poblado gitano están como estancados y son las mujeres las que intentan que las cosas se muevan y cambien.

Yo creo que en todo el mundo las que tiramos para adelante somos las mujeres. Porque nos ha costado todo mucho más. Las mujeres han tenido que luchar para pedir el voto, para poder escribir libros, que había que hacerlo con seudónimo, para poder ser químicas, físicaso abogadas, que no nos dejaban. Y esa voluntad de cambiar las cosas y plantar banderas ha quedado. Y ahora, gracias a Dios, las mujeres ya estamos casi al mismo nivel que los hombres, ¿no? Somos presidentas de países... Al fin y al cabo, las mujeres somos las que parimos y, aunque duela mucho, eso ya nos da una ventaja, porque ser madre es una experiencia maravillosa que los hombres no van a conocer nunca.

"Quiero reivindicar que, por favor, me den una película en la que me pueda medir con mi hija"

Hablando de ser madre, en 'Mallorca Confidencial' coincide con su hija [Elena Furiase], pero no comparten ninguna escena...

Hemos coincidido ya en cuatro o cinco películas pero nunca hemos estado cara a cara. Y yo quiero reivindicar que, por favor, me den una película en la que me pueda medir con mi hija. Y si fuese con Elena y con Alba [Flores, su sobrina], ya sería estupendo. Son dos actrices geniales y me encantaría mirarme a la cara con las dos.

Lolita Flores, junto a David Ilundain, director de 'Mallorca Confidencial' y la coprotagonista Asia Ortega, en el Festival de Málaga. / Jorge Zapata / EFE

En los programas de televisión en los que colabora siempre está en un registro divertido y, en cambio, en cine y en teatro le suelen ofrecer papeles con un punto de oscuridad y de dolor. ¿Por qué ese contraste?

A la tele voy a divertirme. Como me ves en 'Tu cara me suena', así es como soy. Y me río tanto porque meto la pata muchísimo. En teatro he hecho obras cómicas también, pero es verdad que personajes como la Colometa, Fedra o la Poncia que estoy haciendo ahora, eso ya son palabras mayores. Soy una actriz muy de entrañas, de intuición. Y me guio mucho por lo que dice la palabra. Hay que entender el concepto y saber muy bien qué significa cada palabra que dices para poder darle veracidad al personaje.

Lleva tres años interpretando en un monólogo a Poncia, la criada de Bernarda Alba. Cuando uno convive tanto tiempo con un personaje, ¿le acompaña de alguna manera allá donde va?

No, yo me separo siempre de mis personajes. En el teatro, en el cine o en la televisión. Yo me levanto, me ducho, desayuno, me voy al plató, estoy riéndome y gastando bromas y, en cuanto dicen "acción", me convierto en La Chusa o Pepita o quien sea. Y cuando oigo "¡corten!", digo "adiós, hasta mañana" y me voy. No me he llevado el personaje a casa jamás. Otros actores funcionan de otra manera y no los critico, porque cada maestrillo tiene su librillo. Pero yo no soy de esas.

"¿Por qué no hice más cine después de 'Rencor'? Yo tampoco me lo explico. Deberías preguntárselo a los productores y directores"

¿Por qué después de todo el reconocimiento que obtuvo con 'Rencor' [2002] no ha tenido una carrera más fecunda en el cine?

Pues porque no me han contratado. Yo tampoco me lo explico. Supongo que eso mejor deberías preguntárselo a los productores y a los directores. A mí siempre me ha encantado ser actriz. Cantar ha sido mi vida durante muchos años y me apasiona y me convierto en un bicho cuando salgo al escenario, pero lo que me ha gustado siempre ha sido la actuación. Ya desde pequeña, cuando me inventaba que era actriz y jugaba a que era la heroína de 'El agente de CIPOL'. En los años 70 hice una película muy mala que se llamaba 'Haz la loca… no la guerra', pero no seguí porque en ese momento yo ya era Lolita cantante y tenía ese camino. Cuando me llegó 'Rencor' fue una de las ilusones más grandes de mi vida, y guardo un amor enorme por esa película. Pero, aunque he hecho cosas y he trabajado con otros directores, desde entonces no he tenido un papel protagonista como el de 'Mallorca Confidencial'. No sé por qué.

Quizá porque, en general, a las actrices les cuesta mucho encontrar papeles de mujeres de 40 o 50 años, ¿no?

Sí, eso también. Se escriben pocos personajes de mujeres de esas edades. Aquí o eres la amante o ya la madre e incluso la abuela del protagonista. Aunque estés muy bien y tengas un gran talento, eso te resta muchas posibilidades. Claro que hoy en día se pueden hacer maravillas con la IA y quitarte 20 años de golpe [risas].

"Hacer 'Flores para Antonio' ha sido una catarsis muy dolorosa, pero mi sobrina lo necesitaba"

En esta película habla en catalán y con acento mallorquín. ¿Le resultó fácil?

Bueno, piensa que tengo familia mallorquina por parte de mi padre, que, como sabes, era catalán. Y además teníamos una 'coach' y estábamos ahí todo el día dándole a la 'a' neutra, que es muy característica del mallorquín, y a mí había veces que me dolían hasta las mandíbulas de tanto ensayarla. Pero es un aprendizaje bonito. Me gustó hacerlo.

¿Qué ha significado para usted y para su familia todo el recorrido y todo el reconocimiento que ha tenido el documental 'Flores para Antonio'?

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Ha sido una catarsis, porque es volver a revivir momentos muy desagradables, de los que ahora en mayo se cumplen 31 años [Antonio Flores murió el 30 de mayo de 1995]. Pero yo entiendo que mi sobrina lo necesitaba. A Alba le ha cambiado la mirada y con eso ya me vale. Ha sido una búsqueda de ella hacia su padre, porque lo perdió muy joven, y ha sido un encuentro. Y aunque haya sido muy doloroso, si nos lo volviera a pedir 20 veces, 20 veces lo volveríamos a hacer. No solo yo, sino toda la familia. En esa búsqueda, Alba ha hecho un homenaje precioso a la música de su padre y a su imagen. A ese corazón de gitano y alma de rockero que tenía mi hermano.