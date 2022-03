'Cyrano': desafinando un clásico

'Cyrano', la nueva película de Joe Wright reimagina la célebre obra teatral de Edmond Rostand a la manera de un musical con canciones de miembros de la banda The National y el enanismo de Peter Dinklage ejerciendo de hándicap físico del protagonista en reemplazo de la habitual nariz desmesurada. El intérprete captura con precisión la mezcla de bravuconería e inseguridad que definen a Cyrano, y reitera su habilidad a la hora de retratar personajes que usan el sarcasmo para ocultar su sentimentalismo.

Pese a sus esfuerzos, eso sí, la versión de Roxane que aquí se nos presenta es una mujer tan petulante, egocéntrica y desdeñosa que, inevitablemente, el empeño del héroe en ponerla en un pedestal lo hace parecer un majadero. Y, si bien Dinklage es un actor extraordinario, sus dotes para el canto dejan mucho que desear, en buena medida porque su voz no es suficientemente poderosa como para transmitir el tipo de emotividad exacerbada que define los musicales. A ese problema contribuye el olvidable repertorio de temas compuestos por The National, dotados de una actitud dramática que no es ni compatible ni complementaria con las exigencias del texto de Rostand.

Extraños

Entretanto, como de costumbre en su cine, Wright se muestra más interesado en usar el metraje para exhibir su gusto por la afectación formal y la suntuosidad visual que en explorar lo que debería ser el corazón de la historia. Como resultado de ello, los personajes que componen el triángulo amoroso central en todo momento dan la sensación de ser completos extraños los unos para los otros, pese a la insistencia con la que el guion y las canciones tratan de convencernos de la intensidad de sus pasiones recíprocas.