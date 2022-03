Fargo, historia de un secuestro

El año pasado me tocó escribir sobre dos de los cine-conciertos de SACO. Me gustó mucho hacerlo. Uno fue una propuesta de jazz muy resultona del pianista Jaime Gil Zulueta para el clásico de Harold Lloyd “El hombre mosca”. El otro, diametralmente opuesto, “Nosferatu” de Murnau, película pionera del terror, para la que Jacobo de Miguel compuso una partitura de pop gótico altamente inquietante.

El tono de ambos artículos dejaba entrever que ésta era una actividad casi previsible, muy amable y con mucho encanto. Un cine-concierto era, como su propio nombre indicaba, una película de cine que se proyectaba, a la antigua usanza, mientras un músico o agrupación musical ponía la banda sonora en directo. En definitiva, un plan cultural fácil y accesible para todos los públicos, sin mayor complicación.

SACO 8, en su legítima búsqueda de la vanguardia, ha puesto patas arriba esa presunción. Primero, con la bizarra propuesta de “Lagartija Nick” sobre la Generación del 27 que inauguraba la Semana. El domingo lo hizo de nuevo, de otra manera distinta, con la proyección de “Fargo”, la oscarizada película polar de los hermanos Coen que cerraba oficialmente el festival.

La versión concierto de “Fargo”, película de culto e icono de los noventa, ha resultado ser una de las propuestas más controvertidas de cuantas ha presentado nuestro festival en sus ocho ediciones de vida. El trío francés de música electrónica “Fragments” ha secuestrado la banda sonora original de la película (obra mayúscula de Carter Burwell) creando una partitura totalmente nueva que interpretan en directo. Por el camino se han cepillado también parte de los diálogos, que sí aparecen sugeridos por la imagen, así como en la edición subtitulada, creando por momentos una ilusión de cine mudo que aún retuerce más la trama original. Este “Fargo” de “Fragments”, que ya suma cuatro años triunfando en festivales del mundo, era una propuesta largamente ambicionada por SACO pero que la pandemia había retrasado hasta esta edición.

Soy una de esas personas capaces de ver las películas que más le gustan una y otra vez. Cientos de veces, en algunos casos. Es difícil de explicar, pero es algo que me da cierta seguridad, una sensación confortable. Es como volver a un lugar que conoces y en el que has sido feliz. Sabes lo que va a pasar, todo transcurre según lo previsto, nada puede fallar. “Fargo” es una de esas películas a las que regreso de manera recurrente. Sin embargo, esta versión a la que he asistido en el Campoamor, esta película idéntica con música distinta, me ha obligado a un esfuerzo superior al de la primera vez que la visioné.

Resulta que la banda sonora de una película no es una cuestión banal. Es una parte fundamental. La música canaliza las emociones y está tan asumida dentro de la propia cinta que es casi imposible de disociar, una vez que la conoces. Desde la primera imagen de la versión de “Fragments” supe que iba a ver otra película distinta a la que tan bien conocía. Las mismas imágenes, la misma trama, los mismos diálogos, los mismos actores, los mismos chistes. Los mismos planos artísticos, esos encuadres míticos de Joel Coen que parecen lienzos blancos apenas manchados en los que de pronto la perspectiva se altera por un objeto en movimiento. Todo igual menos la música. Resultado: dos películas distintas.

El trio “Fragments” (sintetizadores, bajo eléctrico, guitarra y batería) han compuesto una partitura muy electrónica, muy de los ochenta, que deja una película más oscura y menos divertida. Sin embargo, llena de complejidad la colección de personalidades altamente sencillas que plantea el argumento original. Ese sonido tan característico de la primera electrónica francesa, herencia de Jean Michael Jarre, vuelve a todos los personajes más crudos dentro de su esencia particular.

A la salida, el público debatía sobre la propuesta. Había opiniones para todos los gustos. Estaban los que se habían dejado seducir y los que les parecía una alteración inaceptable de una obra artística. A mí personalmente me resultó fascinante el juego psicológico al que me sometieron con este secuestro y suplantación musical.

De momento he resistido la tentación de ponerme mi película estándar en casa para devolver los recuerdos a su sitio. Es algo que debo hacer, soy fiel a lo que me conozco y que sé que me hace feliz. Pero esta otra película también me ha gustado, y aun quiero disfrutar un poco más de su recuerdo. Valiente SACO8, larga vida al festival.